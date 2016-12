Awards-kollen I – Calder Trophy

Med drygt 30 omgångar avklarade av grundserien är det dags att titta närmare på vilka som leder racen om de individuella utmärkelserna. Först ut är Calder Trophy.





I år känns det betydligt jämnare och på så vis också mer intressant. Det är först och främst tre herrar som gör upp om priset som årets nykomling. Sedan skuggar ett gäng blygsamma utmanare en bra bit bakom.



Auston Matthews, C - Toronto Maple Leafs (31GP, 15+9=24P)

Draftettan från i somras ses kanske inte längre som favorit att ta hem priset. Det råder dock inget tvivel om att han är the real deal. Matthews hackade en aning sett till produktion ett tag, men den senaste månaden har det lossnat ordentligt för honom (11p varav 9 mål de senaste 12 matcherna). Skulle Leafs skrälla och nå topp 3 i Atlantic Division är han min vinnare,



Matthews chanser: 30%



Patrik Laine, LW - Winnipeg Jets (35GP, 18+11=29P)

Mål- och poängligaledare bland rookies och med det har den härligt kaxige finländaren utnämnt sig som the guy to beat. Men Laine spelar i ett Jets som underpresterat så här långt när man i själva verket hade för givet att man skulle utmana om en slutspelsplats i år. Man har en fantastisk förstakedja men det något år eller två innan de på allvar kommer vara en contender. Laine har chans att nå runt 35+30 om han får vara skadefri – räcker det i den tuffa konkurrensen?



Laines chanser: 35%



Matt Murray, G - Pittsburgh Penguins (15GS, 13-2-1, 1.85 GAA, 93.8%)

22-årige Matt Murray spelade bara 13 matcher i grundserien 2015-16 och var därför 12 matcher ”kort” för att fortfarande vara kvalificerad för Calder-utmärkelsen i år. Murray har varit magnifik i ett Penguins, där hans utmanare Marc-André Fleury tvärtemot vacklat rejält. Lyckas han bibehålla i närheten av så bra räddningssiffror och vinstprocent, typ låga 2.XX i GAA och runt 93 i räddningsprocent, är han förjänt av priset (men nog känns det som att han riskerar att glömmas bort i sammanhanget).



Målvakter som vunnit Calder sedan 2000: Evgeni Nabokov, Sharks (00-01), Andrew Raycroft, Bruins (03-04) och



Murrays chanser: 20%



Zach Werenski, D – Columbus Blue Jackets (30GP, 6+15=21P)

Stjärnskottet i nya hipsterlaget Blue Jackets har varit en katalysator för lagets offensiv likt det Shayne Ghostisbere var för Flyers under 15-16. Werenski är definitionen av en modern offensiv back - pucksäker, bra på rören och kreativ i offensiv del av rinken. Även om hans siffror – de är nu helt enastående – lär ha normaliserats efter 82 matcher, är jag omåttligt förtjust i den blott 19-årige amerikanen. Chanserna att han tar hem Calder är nästintill obefintliga, men det kommer bli spännande att se vad Werenski och hans Columbus kan uträtta i slutspelet senare under säsongen. För dit går man.



Werenskis chanser: 5%



Andra notabla nykomlingar (de delar sins emellan på de återstående 10%):



Sebastian Aho (31GP, 5+11=16P), Travis Konecny (35GP, 4+12=16P), Mitch Marner (31GP, 8+15=23P),



Han vinner: Auston Matthews

