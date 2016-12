Awards-kollen III – Jack Adams Award

Del tre i Awards-genomgången rör coachernas pris - Jack Adams.



Förra året vann Barry Trotz efter att hans



John Tortorella – Columbus Blue Jackets

Sist av alla i Metropolitan Division 15-16, misslyckande i World Cup med Team USA, misslyckande dessförrinnan i



Tortorellas chanser: 55%



Bruce Boudreau – Minnesota WIld

Största hotet mot Tortorella kommer från överraskningen i väst, Minnesota Wild. Att Bruce Boudreau är ett ytterst skicklig grundseriecoach vet vi sedan länge. Hann vann divisionen med Washington fyra år i rad innan playoff-torkan blev för mycket för ledningen, och närmast kommer han från fyra raka Pacific-titlar med



I år kanske Boudreau-sagan faller ut på ett mer tilltredsställande sätt. Wild har släppt in minst mål i ligan, mycket tack vare



Boudreus chanser: 25%



Mike Sullivan – Pittsburgh Penguins

Det blev succé direkt med Sullivan som, innan han tog över Penguins 28 matcher in under 15-16, inte coachat på den här nivån annat än då han var interrim i Vancouver (efter vem om inte Tortotella). Tände såväl storstjärnor (Crosby, Malkin) som utskällda spelare (Kessel, Hagelin, Schultz) samtidigt som han maximal effekt på de unga spelare som tog plats (Murray, Rust, Sheary, Dumouloin) i lagets push mot cupen.



Vinner antagligen inte Jack Adams men har större chans än någon annan coach haft på länge att försvara Stanley Cup-titeln.



Sullivans chanser: 5%



Guy Boucher – Ottawa Senators

Jag följer inte Ottawa slaviskt ska jag erkänna. Därför är det många andra som är mer lämpade att göra en bedömning av Guy Bouchers arbete i den kanadensiska huvudstaden. Han ser ändå ut att ha gjort ett bra jobb - i ett lag med begränsade medel och endast en storstjärna i



För att Boucher ska kunna övervägas måste Sens förstås till slutspel, och det handlar nog mer om att lagen bakom - framförallt



Bouchers chanser: 10%



De kan också vinna:



Mike Babcock –



Han vinner: John Tortorella

Det är inte ovanligt att Jack Adams är ett av de mer oförutsägbara priserna som delas ut vid NHL -awards. Ska man belöna den tränare vars lag är bäst eller är det mer imponerande att ha gjort mycket med en på pappret begränsad trupp?Förra året vann Barry Trotz efter att hans Washington Capitals dominerat grundserien och kammat hem hela 120 poäng. De tre säsongerna dessförinnan var det däremot underdog-faktorn som vägde tyngst (Bob Hartley – CGY 14-15, Patrick Roy – COL 13-14 och Paul MacLean – OTT 12-13).Sist av alla i Metropolitan Division 15-16, misslyckande i World Cup med Team USA, misslyckande dessförrinnan i Vancouver och smög ut bakdörren ur Rangers korridorer. Där har ni en kort summering av vad succélaget Blue Jackets coach John Tortorella haft för sig innan säsongen tog vid. Inte konstigt att många trodde att hans tid i båset skulle bli kortvarig – att han defacto var passé i dagens morderna ishockey - men Tårtan har lyckats tvärvända spelplanen och är nu storfavorit att ta hem Jack Adams. Vann 2003-04 då det också blev en Stanley Cup-seger med Tampa Bay . Nu, 13 år senare, tycks jorden ha hunnit snurra ett varv runt Tårt-axeln.Tortorellas chanser:Största hotet mot Tortorella kommer från överraskningen i väst, Minnesota Wild. Att Bruce Boudreau är ett ytterst skicklig grundseriecoach vet vi sedan länge. Hann vann divisionen med Washington fyra år i rad innan playoff-torkan blev för mycket för ledningen, och närmast kommer han från fyra raka Pacific-titlar med Anaheim . Boudreau led överraskande nog samma slutspelsöde där flertalet gånger och han har hårresande 1-7 i game 7s.I år kanske Boudreau-sagan faller ut på ett mer tilltredsställande sätt. Wild har släppt in minst mål i ligan, mycket tack vare Devan Dubnyk som har nära 95 i räddningsprocent. Man har sett frejdigare ut offensivt än man gjorde under Mike Yeo och verkligen presterat i ett lag som inte alls skriker av stjärnglans som många av konkurrenterna i Central Division. Har i skrivande stund 10 raka vinster.Boudreus chanser:Det blev succé direkt med Sullivan som, innan han tog över Penguins 28 matcher in under 15-16, inte coachat på den här nivån annat än då han var interrim i Vancouver (efter vem om inte Tortotella). Tände såväl storstjärnor (Crosby, Malkin) som utskällda spelare (Kessel, Hagelin, Schultz) samtidigt som han maximal effekt på de unga spelare som tog plats (Murray, Rust, Sheary, Dumouloin) i lagets push mot cupen.Vinner antagligen inte Jack Adams men har större chans än någon annan coach haft på länge att försvara Stanley Cup-titeln.Sullivans chanser:Jag följer inte Ottawa slaviskt ska jag erkänna. Därför är det många andra som är mer lämpade att göra en bedömning av Guy Bouchers arbete i den kanadensiska huvudstaden. Han ser ändå ut att ha gjort ett bra jobb - i ett lag med begränsade medel och endast en storstjärna i Erik Karlsson . Läget är inte mer gynnsamt än när MacLean tog hem Jack Adams 12-13, och de som tycker om att peka på underliggande siffror, kan prompt hävda att det snart kommer vända neråt för Ottawa.För att Boucher ska kunna övervägas måste Sens förstås till slutspel, och det handlar nog mer om att lagen bakom - framförallt Florida och Tampa - då inte får vakna i tid.Bouchers chanser:Mike Babcock – Toronto Maple Leafs, Dave Hakstol Philadelphia Flyers, Todd McLellan – Edmonton Oilers, John Quenneville – Chicago BlackhawksJohn Tortorella

