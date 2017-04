2017-04-15 04:30

Edmonton - San José

2-0



Blek insats när Edmonton kvitterade

Sharks hade inte mycket att säga till om när Oilers vann match 2 med 2-0 och utjämnade serien till ett lika i matcher.





På förhand pratades det i Sharks-lägret om möjligheten att sno med sig båda matcherna på bortais. Någon sådan chans infann sig aldrig. De orangeklädda hemmalaget var bättre på allt, straffade t.o.m. San José två gånger med en man mindre på isen, och nu har man, trots att de nästkommande två matcherna spelas i SAP Center, ett litet grepp och matchserien igen.



Det började inte klappdåligt för San Josés del för i period 1 hängde man nästan med i Edmonton-spelarnas tempo. Oilers kändes dock strået vassare hela tiden och de var också närmast att spräcka 0-0 läget under första 20. Jones tvingades avvärja ett par chanser från nära håll inkl. något friläge.



Med halvminuten in i mittperioden, när Sharks befann sig i ett av sina taffliga power play-försök, gav Joe Pavelski bort pucken vid blålinjen. Zack Kassian – med sin livs match för kvällen - snodde påpassligt åt sig pucken, åkte sig fri och satte dit 1-0 bakom en något passiv Martin Jones. Det är var bara ett av många lägen som San José bjöd på med en man mer på isen och faktum är att Oilers vann skotten med 6-5 under de 6 tillfällen man spelade box play.



Från ledningsmålet framåt var det Edmonton för allt vad hajtyg och gallermaskar höll. De tryckte på, tacklades och vann man/manduellerna oavsett om det rörde sig om McDavid mot Justin Braun eller Adam Larsson mot Patrick Marleau. Något som Oilers hade lyckats förbättra från match 1 var att snabba på uppspelsfasen. En bidragande orsak till detta var Matthew Benning som hade ersatt Eric Gryba i det tredje backparet. 22-årige rookien Benning var enastående nog bäst av alla i CF%, och det i en match där Draisatil/McDavid/Maroon knappt var inne på något skottförsök bakåt. I lineupen för att stanna.



Connor McDavid presenterade sig på allvar i game 2 och gjorde också 2-0 målet i tredje perioden. Sharks befann sig som sagt i numerärt överläge, och om Oilers #97 finns på isen, vet man att det kommer gå undan om han skulle norpa åt sig pucken. Det såg så enkelt ut när han satte iväg, skakade av sig några missmodigt backcheckande hajar och sedan överlistade Martin Jonis five hole. Det är tredje skottet av fyra som Jones släpper förbi sig just på det sättet – och även om han var bra i övrigt ser är han lite långsam ned att täcka längs med isen.



Vid det här skedet återstod 9 och en halv minut av matchen men hemmasegern varken kändes eller blev hotad. Det påminde i mångt och mycket om någon av de svaga insaterna under mars. Nu gäller det för San José att skaka av sig insatsen och ladda batterierna inför game 3. Under fjolåret visade laget att man kunde svara efter sämre matcher och nu blir det upp till bevis. Måndag morgon kl. 04:30 är vi med igen. #GoSharks



Matchfakta:



Edmonton Oilers – San Jose Sharks 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)



Period 1:

-

Period 2:

20:42 1-0 Zack Kassian (1) (Mark Letestu)

Period 3:

50:31 2-0 Connor McDavid (1) (Darnell Nurse, Cam Talbot)



Skott: 36-16

Tekningar: 45%-55%

Utvisningsminuter: 12-6

Tacklingar: 41-21

Blockerade skott: 16-25



Att ta med sig till match 3:



Förbättringsområden:

- Tempot och skridskoåkningen hos samtliga

- Power play

- Pavelski, Burns, Marleau m.fl. måste kliva fram. Breddspelarna har varit godkända över 2 matcher – ska det bli avancemang måste stjärnorna steppa upp.



Matchens Tre ***

*** Connor McDavid

** Martin Jones

* Zack Kassian



SAT/Corsi for 5vs5:





Källor:

http://hockeyviz.com/game/2016030182/byPlayer

https://www.nhl.com/sharks/

