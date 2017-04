Grattis Edmonton

Säsongen är över. Edmonton vann match 6 med 3-1 och möter nu Anaheim Ducks i nästa runda. För Sharks del väntar den kanske mest omvälvande off season-perioden i organisationens historia. Har fönstret för att ta vinna cupen stängts nu?









En mer detaljerad genomgång av matchserien, spelarbetyg, tankar inför off season m.m. följer när besvikelsen hunnit lägga sig. Grattis Edmonton – se nu till att ge ankorna a run for their money.



San Jose Sharks – Edmonton Oilers 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)



Period 1:

-

Period 2:

20:54 0-1 Leon Draisatil (1) (Adam Larsson,

21:50 0-2 Anton Slepyshev (1)

Period 3:

52:12 1-2 Patrick Marleau (3) (Logan Couture,

59:59 1-3



Skott: 28-21

Tekningar: 57%-43%

Utvisningsminuter: 2-6

Tacklingar: 27-26

Blockerade skott: 26-17



Matchens Tre ***

*** Leon Draisatil

**

* Patrick Marleau

Det var aldrig riktigt nära när San José försökte tvinga en sjunde och avgörande match. Efter en förstaperiod utan mål gjorde Oilers 1-0 genom Leon Draisatil och 2-0 genom Anton Slepyshev inom loppet av 56 sekunder, precis i början av andra perioden. Båda kom helt fria med Martin Jones, och det såg ut att bli en närmast pinsamt uttåg ur Stanley Cup-slutspelet. Riktigt så illa blev det till slut inte utan chansen dök upp så småningom. Patrick Marleau väckte liv i tillställningen med sitt 2-1 mål 12:12 in i period 3. Därefter hade Jannik Hansen ett direktskott i ribban och Joe Pavelski en backhand som tog i överliggaren + stolpen. Faktum kvarstår dock; Edmonton var det starkare laget såväl ikväll som i matchserien totalt och de mycket välförtjänta vinnare. Så sett känns det inte lika jäkligt som det hade gjort om Sharks skulle ha åkt ut efter en bra matchserie.En mer detaljerad genomgång av matchserien, spelarbetyg, tankar inför off season m.m. följer när besvikelsen hunnit lägga sig. Grattis Edmonton – se nu till att ge ankorna a run for their money.20:54 0-1 Leon Draisatil (1) (Adam Larsson, Oscar Klefbom 21:50 0-2 Anton Slepyshev (1)52:12 1-2 Patrick Marleau (3) (Logan Couture, Joonas Donskoi 59:59 1-3 Connor McDavid (2) ( Andrej Sekera Skott: 28-21Tekningar: 57%-43%Utvisningsminuter: 2-6Tacklingar: 27-26Blockerade skott: 26-17*** Leon Draisatil** Cam Talbot * Patrick Marleau

0 KOMMENTARER 221 VISNINGAR 0 KOMMENTARER221 VISNINGAR VICTOR DAHLGREN

2017-04-23 13:03:00 victortgk90@gmail.comPå Twitter: Garrincha_902017-04-23 13:03:00

