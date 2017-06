KLART: De skyddas i Sharks

Ligan höll inne på spelarlistorna en halvtimme extra. En del hade redan börjat läcka tidigare under dagen, men San Josés förblev hemligt till först ca 16:30 då Sharks val presenterades av diverse olika journalister.Det blev alltså 7 forwards och 3 backar + målvakt som skyddas. Undertecknad var helt på det klara på att man skulle landa vid 4+4+1 ( http://www.svenskafans.com/nhl/vilka-spelare-skyddar-sharks-572146.aspx?tnl336Click=nhl&tnl336Tab=ArtPop ), men detta bevisar vilka höga tankar man har om Chris Tierney och att man därmed inte klarade sig med att skydda endast 4 forwards.Att Melker Karlsson och Ryan Carpenter följer med som skyddade forwards #6/#7 är helt i sin ordning. Mikkel Boedker och Joel Ward lämnades som väntat oskyddade, tillsammans med en rad backar däremot är förtjänta av bättre stöd.Nu väntar ett par dagars ovisshet innan Vegas lag offentliggörs natten till torsdag svensk tid, men nog skulle det vara ett fatalt misstag att inte plocka David Schlemko nu när han är tillänglig.Vi hörs igen om ett par dagar.

