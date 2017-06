Mueller tradead, Carpenter, Ryan och Heed förlänger

Det rör på sig ordentligt inför drafter och free agency. Under lördagen har San José varit inblandad i en trade och förlängt med tre av sina prospects.





Gynnsamma signings



Under kvällen blev det dessutom klart med kontraktsförlängningar av Barracuda-succéerna Ryan Carpenter, Tim Heed (UFAs) och Joakim Ryan (RFA). Alla tre har kritat på för två nya säsonger. I skrivande stund är det dock inte klart vad deras cap hits landar på, men rimligtvis lär de få runt en miljon dollar per säsong vardera.



Vi väntar med spänning på vad som händer med Joe Thornton och Det började med att ligan annonserade att det forna förstarundevalet från 2013 Mirco Mueller tradeats till New Jersey Devils för ett andrarundsval och ett fjärderundsval. New Jersey fick dessutom ett draftval i femterundan skickat i sin riktning. Mueller gjorde närmare 40 matcher uppe i Sharks under 14/15 men har sedan haft svårt att övertyga såväl i AHL som i de få matcher han fått i NHL . I rangordningen har han passerats av först och främst Dylan DeMelo , Tim Heed och Joakim Ryan, men även Julius Bergman och Jeremy Róy får anses hållas högre. Sharks gjorde rätt i att casha in på honom medan chansen fortfarande fanns.Under kvällen blev det dessutom klart med kontraktsförlängningar av Barracuda-succéerna Ryan Carpenter, Tim Heed (UFAs) och Joakim Ryan (RFA). Alla tre har kritat på för två nya säsonger. I skrivande stund är det dock inte klart vad deras cap hits landar på, men rimligtvis lär de få runt en miljon dollar per säsong vardera.Vi väntar med spänning på vad som händer med Joe Thornton och Patrick Marleau , samt om Doug Wilson tänker plocka fram ytterligare ess ur rockärmen...

0 KOMMENTARER 169 VISNINGAR

victortgk90@gmail.com

På Twitter: Garrincha_90

2017-06-18 00:18:51

