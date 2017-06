Schlemko till Montreal via Vegas

Vegas plockade David Schlemko från Sharks men han blev inte långvarig i Sin City. Så snart transferfönstret öppnade igen, skickades han vidare till Canadiens i utbyte mot ett draftval i femterundan.





I Sharks fall blev det dock som vi kunde förvänta oss efter att protection lists publicerats. Vegas valde



Personligen kändes det initalit som en katatrof att tappa honom, men samtidigt öppnar det upp för spelare som Tim Heed,



Att förutse utfallet i årets expansionsdraft visade sig bli svårare än vi trodde. Vegas hade en uppsjö av olika erbjudanden att ta ställning till vilket medförde att något som såg ut som ett tämligen givet val, inte alls var det eftersom klubbarna kan ha dealat under bordet för ätt undgå att bli av med de "givna" spelarna i fråga.I Sharks fall blev det dock som vi kunde förvänta oss efter att protection lists publicerats. Vegas valde David Schlemko , och precis som att antal journalister därborta spekulerade i skeppades han vidare när fönstret öppnade igen. Priset för den 30-årige backen blev ett femterundsval i den kommande entry-draften.Personligen kändes det initalit som en katatrof att tappa honom, men samtidigt öppnar det upp för spelare som Tim Heed, Dylan DeMelo och Joakim Ryan. Det kanske inte blir fullt så illa utan vår forne #5 ändå.

