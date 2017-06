Vilka spelare skyddar Sharks?

Natten till torsdag svensk tid genomförs expansionsdraften samtidigt som NHL Awards. Vi reder ut hur San José kommer ta sig an det hela och vilka spelare man väljer att skydda.

Exakt vilka förutsättningar som gäller beskrivs här ---> http://www.svenskafans.com/nhl/vilka-spelare-bor-flyers-skydda-i-expansionsdraften--572102.aspx Det har knappt gått en vecka sedan Pittsburgh Penguins blev Stanley Cup-mästare, men inte för det – NHL -cirkusen snurrar vidare och Vegas Golden Knights entré gör att den här off season-perioden känns lite hetare än vanligt.Jag gjorde ett första nedstamp inför expansionsdraften i slutet av november 2016 ---> http://www.svenskafans.com/nhl/infor-nhl-expansion-draft-562624.aspx . Redan då kunde vi konstatera att San José befinner sig i ett gynnsamt läge jämfört med många av sina konkurrenter. Med största sannolikhet kommer laget inte behöva släppa en tongivande spelare till Vegas, utan frågan är snarare hur minimal skadan kan bli.De enda Sharks-spelarna med antingen en no movement eller no trade-klausul är Joe Thornton och Patrick Marleau . Båda har utgående kontrakt och därmed är det ingen spelare som Sharks tvingas skydda i draften. Doug Wilson har varit återhållsam med att dela ut no movement-klausuler till sina spelare och det har försatt honom i en betydligt mer förnämlig situation än vad som skulle kunna vara fallet.Det är fem utespelare som är helt självklara att skydda, oavsett om man landar vid en målvakt, tre backar och sju forwards eller en målvakt och åtta utespelare: Joe Pavelski, Logan Couture, Tomas Hertl Brent Burns och Marc-Edouard Vlasic. Att förlora någon av dem gratis vore så kopiöst dåligt för organisationen att det inte går att beskriva.Även om Joe Pavelski tog ett kliv tillbaka i år, och det spekulerats bland supportrar att man kanske borde undersöka vad man kan få för honom i en trade, tror jag att de fem nämnda spelarna kommer utgöra stommen för lagets kommande on the fly-rebuild. Dit hör även målvakten Martin Jones som går in på sitt sista kontraktsår á 3 x $3M. Sharks har inte förlängt hans kontrakt än, men man gör troligtvis det innan man riskerar att tappa honom gratis på free agent-marknaden 2018.Innan det stod klart vilka regler som gäller i expansionen, såg det ut som att San José kunde komma att skydda 7 forwards och 3 försvarare. Men med Thornton och Marleau utanför drafthändelserna, och Joonas Donskoi , Timo Meier och Kevin Labanc som exkluderas tack vare att de inte haft proffskontrakt i NHL/AHL längre än 2 år, tyder allt mer på att man kommer skydda 8 utespelare + målvakt.Michael Haley (dockbra under 16/17), Zack Stortini, Barclay Goodrow , och Buddy Robinson har aldrig varit aktuella att skydda. Så förutom Sharks #8, #39 och #48, är det inte många centrar och ytterforwards kvar att överväga. De som är har dessutom gjort allt annat än stärkt sina aktier. Mikkel Boedker hade en tuff debutsäsong i hajdressen trots att han producerade i samma takt som tidigare, i 5 mot 5. Framförallt ser kontraktet på 3 år kvar x $4M allt annat än bra ut. Tar Vegas honom vore det en skänk från ovan, nästan i grad med när Bruins tradade Thornton. Joel Ward tog ett rejält kliv bakåt i fjol men har bara 1 år kvar på sitt kontrakt. Det vore ett långskott att plocka honom, men Vegas kanske siktar på sedan tradea honom till en contender vid deadline. Ward är lite av en playoff guy, även om vi inte såg till det den här säsongen. Chris Tierney har inte tagit det kliv framåt man hoppats på. Jag hade med honom i november som fjärde forward att skydda, men det slog helt fel ut. Kan ändå plockas av Vegas för sin ålder (23) sina fina playmaker-egenskaper, vilka han dock visat lite för sällan. Melker Karlsson gjorde sin bästa säsong spelmässigt i NHL men inte ens jag, som gillar honom omåttligt mycket, kan motivera att han skyddas. Ser ut att vara begränsad till 15 mål och 15 assist per säsong, och sådana spelare finns det gått om i ligan. Karlsson gör alltjämt ett gediget jobb i boxplay & 5v5 och har nyss teckat en kontraktsförlängning på $2M x 3 år. Jannik Hansen kom inte riktigt in i laget efter traden från och gjorde bara 8 poäng på 21 matcher, varav ynka ett assist i slutspelet. Faktum är att siffrorna säger att han varit lite av en icke-faktor i playoffs jämfört med i grundserien. Det är långt ifrån givet att han skyddas, men de tillgångar man gav upp för att få hit honom ( Nikolay Goldobin + conditional 4th rounder) gör det lite till något av en prestigesak. Kommer, mot bättre vetande, ändå att skyddas?Att forwards inte har levererat lämnar en liten öppning att nöja sig med Pavs/Couture/Hertl och istället skydda så många som 5 backar. Enligt gängse uppfattning är, efter Burns och Vlasic, Justin Braun näst i rangordningen. Braun hade ett lite sämre år än tidigare men han är fortfarande en mycket gedigen shut down-försvarare. Kontraktet på $3.8M per år t.o.m. 2019/20 är klart godkänt men...Är det något Doug Wilson bör överväga så är det att tradea Justin Braun. I skrivande stund nås vi av informationen att Mirco Mueller (aldrig aktuell att skydda) tradeats till New Jersey plus ett femterundsval mot två picks - ett i andrarundan och ett i fjärde. Det minskar förstås chanserna markant att något ytterligare händer, men Braun skulle mycket väl kunna generera någonting slagkraftigt i offensiv väg – Alex Galchenyuk , som oförtjänt omgärdats av flyttrykten, t.ex. Men Braun lär stanna och kommer då att skyddas.Nästa försvarare som antagligen skyddas är David Schlemko . Sharks #5 överträffade de redan högt ställda förväntningarna man hade på honom inför säsongen. Ser man till hans kontrakt går det att överväga att han bör skyddas före Braun, men Peter DeBoer tycks inte ha ett alltför gott öga till Schlemko som faktiskt var petad några matcher i grundserien. Obegripligt med tanke på vad han har hunnit bidra med redan.Om en femte back rent av skulle skyddas, står det mellan Brenden Dillon och Dylan DeMelo . Dillon gjorde stora framsteg under 16/17 från att ha sett ut som en säkerhetsrisk bredvid Roman Polak säsongen innan. Hans kontrakt på $3.27M per säsong fram till 2020 är inte jättebra, men det är inte längre någon last. DeMelo är lite av en diamond in the rough och har en uppsida som liknar Schlemkos – bra breakout passes och kan styra spelet från offensiv blålinje. Det är högst tveksamt om Vegas har hunnit få upp ögonen för honom och det känns inte heller rimligt att han ska skyddas.Efter resonemanget ovan har vi alltså två tänkbara möjligheter – en där Jannik Hansen skyddas som fjärde forward och bland backarna Burns, Vlasic, Braun och Schlemko. Det andra, mindre troliga, alternativet med 5 backar plus brasklappen att något fortfarande kan hända med Braun (om än det är så liten möjlighet som kanske 5%). I så fall inkluderas Hansen automatiskt bland de skyddade.Det som i slutändan avgör är att man inte kan låta Hansen försvinna gratis när man betalade såpass mycket för honom. Vi får följande lista.Joe Pavelski, Logan Couture, Tomas Hertl, Jannik HansenBrent Burns, Marc-Edouard Vlasic, David Schlemko, Justin BraunMartin JonesLagen behöver exponera två forwards, en back och en målvakt enligt vissa kriterier – utespelarna ska ha spelat antingen 40 matcher säsongen 16/17 eller 70 matcher över 15/16 och 16/17, och vara signade över säsongen 17/18. Målvakten ska vara under kontrakt kommande säsong eller ha RFA-status.Sharks uppnår det genom att exponera Mikkel Boedker, Joel Ward m.fl. på forwardssidan, Paul Martin, Brenden Dillon och Dylan Demelo på backsidan samt Aaron Dell /Troy Groesnick som målvakter.Drömmen är att Vegas plockar antingen Ward, Boedker, Karlsson eller t.o.m. Tierney på forwardssidan och lämnar Brenden Dillon orörd. Det mer logiska är dock att man plockar Sharks #4 som i så fall skulle få en mer betyande roll än han har nu. Mardrömmen? Man väljer att ”överskydda” en massa forwards, varpå man bara får 3 tags över till backsidan med följden att man tvingas säga hejdå till David Schlemko.