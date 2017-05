2017-05-07 21:05

Nashville - St Louis



Alexander Steen, fortfarande osäker till spel ikväll.

Inför game six: ryggarna mot väggen i Nashville

St. Louis Blues åker till Nashville i hopp om att bryta Predators imponerande hemmasvit och förlänga säsongen.









Alexander Steen missade förra matchen på grund av en fotskada. Dimitri Jaskin ersatte med pigga ben och ett mål. Oavsett om Steen spelar ikväll eller inte lär Jaskin få fortsatt förtroende.

Under inledningen av den här matchserien var det helt klart Nashville som var hetare. Men de två senaste matcherna är det faktiskt St. Louis toppat skottstatistiken. Det är de enda matcherna i årets slutspel som Blues vunnit skotten i.



Men vad hjälper det att skjuta många skott om man möter en omutlig Pekka Rinne? Blues två mål som gjordes senast hemma i Scottrade var två returer som skyfflades in. Det verkar som att det är det enda som biter på Rinne – trafik framför mål och hugg på retur.



Så det vi har att vänta ikväll, 21.00 svensk tid, är ett St. Louis Blues som spelar för sin överlevnad med ryggarna mot väggen. Vinst ger nya drömmar och en sjunde avgörande hemma i Missouri, förlust en alldeles för lång semester.



2017-05-07 19:13:27

