På plats i St. Louis – intervju på ett tåg

Bluesredaktionen är på plats i staterna för att bevaka slutspelet. På tåget från Chicago till St. Louis tog det inte lång tid innan vi råkade på första Bluesfanet; 25-årige Nick Verzino, född och uppvuxen i St. Louis men numera boende och arbetande i Chicago.

Hur slutar serien mot Nashville? -Beror på hur det går ikväll, vinner vi ikväll så tror jag att vi tar det efter 6. Förlorar vi så känns det ganska kört.



Hur slutar matchen ikväll? -4-2 efter mål i öppen kasse. Jag hoppas på samma spel av Blues som förra matchen bortsett från andra perioden gjorde vi en riktigt bra match, behåller vi det spelet kommer det att gå bra.



Vem vinner cupen? -Inför igår trodde jag jag på Ducks men… hittills har det varit ett himla märkligt slutspel. Nu känns det väldigt öppet.



Vad är nyckeln för att slå Nashville ikväll? -Nyckeln ikväll är att ”plug up the center ice” tvinga dem att dumpa pucken. Sedan måste Jake Allen komma tillbaka. Han var inte riktigt på topp senast och han måste vara just på topp för att vi ska ha en chans.



Om man ska besöka St. Louis, vad får man inte får missa? -Det finns egentligen två saker, förutom att gå på hockey förstås. Först är det The Gateway Arche. Bågen som går vid Mississippifloden och symboliserar porten till västern är ett häftigt monument. Sedan så är Budweiserbryggeriet väldigt sevärt. Budweiser, ölmärket som har sitt ursprung i St. Louis, har ett fint bryggeri med en bra tour man kan gå.



Var ska man äta? -Bogarts Smokehouse - litet ställe med otrolig BBQ. Väldigt mycket St. Louis över det.



Vi fortsätter tala om



Vad tror du är anledningen till att St. Louis Blues får så lite utrymme i media trots att Blues har varit ett av ligans bättre lag de senaste åren?

-St. Louis är en väldigt liten stad och jag tror att det är den stora anledningen till att Blues är lite ”bortglömda”. Jämför man med



Tåget börjar närma sig St. Louis och det är dags att avrunda intervjun. Bluesredaktionen tackar Nick för tiden och svaren han gav oss.



2017-04-28 19:57:00

