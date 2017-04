Positiva besked efter match nr. 1

Stanley cup är igång med besked. Blues coach Mike Yeo gick inatt in i slutspelet i hopp om att få svar på ett slutspels essentiella frågor. Fick han svaren? Nej, såklart inte. Men vinsten mot Minnesota förde honom precis så nära man kan komma efter en match in i slutspelet.

Det stora frågetecknet inför slutspelet— ja det måste man ändå kalla det– var huruvida Jake Allen skulle hålla ihop i Bluesmålet. Den inbitne vet att Stanley Cup-slutspel för Allen varit signifikant med svettningar, ångestpåslag och små, små ryckningar kring ögonen. Men 2017-års upplaga av Stanley Cup kunde knappast börja bättre för 26-åringen. Allen motade 51 av 52 skott varav en handfull av dessa räddningar var förstklassiga. Visst, en match gör inget slutspelsmonster men det var ändå precis det här coach Yeo ville se av Allen. Oavsett om Blues hade förlorat matchen inatt var ändå frågan om Jake Allen verkligen hade psyket för att spela ”post season hockey” som var det viktiga och som kunde ge en liten vink av hur resten av slutspelet kan te sig.



Nu blev det seger, 2-1 efter övertid. Vladimir Sobotka öppnade målskyttet i första perioden, han har nu gjort mål i alla matcher sedan han kom tillbaka från Ryssland. Visst det är bara två, men det är fortfarande alla. Sobotka har hittills visat sig vara en injektion som vilket slutspelslag som helst— med glädje— hade kavlat upp tröjärmen för.



Matchvinnare blev Joel Edmundson. Edmundson rakade in 2-1, 18 minuter in i förlängningen efter ett fint förarbete av Vladimir Tarasenko. Något vilt segerjubel blev det inte, Edmundson stod som paralyserad på isen, omfamnad av lagkamraterna. I intervjun efter matchen förklarade han att han var så chockad över att ha avgjort så han inte trodde att det var sant. Han lovade dock att träna på målgester under morgonträningen dagen efter.



Så, i och med nattens seger har Blues tagit över hemmafördelen, fått igång Jake Allen samt även fått ett kvitto på att ”that Tarasenko-guy”, som Bruce Boudreau bittert kallade honom, fortsatt är het. Stanley Cup 2017 började bra för St. Louis Blues. Låt det fortsätta.

