Patrik Beglund och Jaden Schwartz har båda varit starkt bidragande till St. Louis starka inledning på Stanley Cup-slutspelet.

Stark inledning av St. Louis

Mitt tips inför serien var 4-1 till Blues. Enögt? Ja, kanske. Men trots utebliven dominans och jämna matcher har Blues hittills varit strået vassare. Det ser onekligen bra ut för laget från Missouri.

Det var nära att man fick börja dra gamla VM 1990-paralleller, men i slutskedet av "game 3" lyckades svenskarna Alexander Steen och Patrik Berglund spela sig ur Minnesota s frenetiska slutforcering, Berglund spelade fram Steen som enkelt men förlösande lade 3-1-pucken i tom kasse. Därmed gick Blues upp till 3-0 i matchserien efter två vinster borta och en hemma, 1-2, 1-2, 3-1. Den enskilt största anledningen till den lyckade inledningen är såklart Jake Allen. Tre insläppta på tre matcher ger bra förutsättningar till utespelarna. Räddningsprocenten på 97% är enastående. Otroligt roligt för Jake att äntligen få till det efter grundserien. Trots tre vinster finns det en spelare i St. Louis som med säkerhet är långt ifrån nöjd. Vladimir Tarasenko, 39 mål i grundserien, är fortfarande mållös. Wild har förlorat de tre första matcherna men de har lyckats med att stänga ner St. Louis nr. 91. På förhand skulle många säga att hälften är vunnet om man lyckas plocka bort Blues störste stjärna men Wild har fått erfara att det inte räcker med att stänga ner Tarasenko om man möter en vansinnigt formstark Jake Allen. En spelare som däremot verkar må bra av Tarasenkos hårda bevakning är kedjekamraten Jaden Schwartz. Schwartz har fått mer tid och utrymme vilket han verkligen inte ser ut att hata. 24-åringen avgjorde match nummer två och gjorde också viktiga 2-1 igår kväll. Minnesotaförsvaret har haft stora problem med att hänga med i hans snabba skridskoåkning och kvicka vändningar. De verkar nästan förvånade över att det finns fler bra spelare än Tarasenko i motståndarlaget. Trots att Vladimir Sobotka förstärkt laget har ändå Blues haft svårt att vinna tekningar. 89 vunna mot 133 förlorade (på tre matcher) visar att det kommer att bli tufft i längden om inte fler tekningar börjar vinnas. På centerpositionen är Blues just nu ganska tunna. Ivan Barbashev som centrar Tarasenko och Schwartz gör det bra men håller inte som förstecenter i ett lag som vill gå hela vägen. Paul Stastny är saknad och det skulle vara ett fint tillskott om han kom tillbaka lagom till nästa runda. För nu går vi vidare. Trots att det varit jämna matcher blir det svårt att missa fyra matchbollar för St. Louis. Drömscenariot vore såklart att gå rent, att Tarasenko hittar målet och att Stastny får läka ihop ordentligt inför "round two". Vi får se om det är dumt önsketänkande. Första matchbollen spelas natten mot torsdag, 03.30, hemma i Scottrade Center. Lets go Blues!

0 KOMMENTARER 76 VISNINGAR 0 KOMMENTARER76 VISNINGAR PER KIVIJÄRVI

perolofkivijarvi@gmail.com

På Twitter: Kiwijarvi

2017-04-17 18:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om St Louis

St Louis

2017-04-17 18:55:00

St Louis

2017-04-13 18:42:00

St Louis

2017-03-19 11:20:00

St Louis

2017-01-17 20:14:59

St Louis

2016-09-16 12:00:00

St Louis

2016-05-22 12:32:00

St Louis

2016-05-21 12:26:46

St Louis

2016-05-15 16:19:59

St Louis

2016-05-11 15:47:56

St Louis

2016-04-26 16:45:00

ANNONS:

Mitt tips inför serien var 4-1 till Blues. Enögt? Ja, kanske. Men trots utebliven dominans och jämna matcher har Blues hittills varit strået vassare. Det ser onekligen bra ut för laget från Missouri.Stanley cup är igång med besked. Blues coach Mike Yeo gick inatt in i slutspelet i hopp om att få svar på ett slutspels essentiella frågor. Fick han svaren? Nej, såklart inte. Men vinsten mot Minnesota förde honom precis så nära man kan komma efter en match in i slutspelet.Det talades om att det var över nu. Det talades om att fallet bara hade börjat. ”Lika bra att börja nedrustningen på riktigt”, sades det. Kevin Shattenkirks flytt gick inte att undvika men det var ändå en signal. Jake Allen blir aldrig någon att lita på. Långtidsskadan på Fabbri skulle bli förödande.Här kommer ett filmtips som förhoppningsvis ska lysa upp i januarimörkret.Ett yngre, mer passningsorienterad St Louis Blues ska utgöra kärnan i det lag som säsongen 2016/17 kommer att få bekänna färg i den otroligt tuffa Central Division. Frågan är om truppen har tappat för mycket tyngd på en gång eller om den, förhoppningsvis, tekniskt rappare spelstilen kommer bära frukt direkt, och få laget att lyfta högre än fjolårssäsongen.Efter tre mindre bedrövliga insatser tändes inatt hoppet om Stanley Cup-final efter en rejäl uppryckning av St Louis Blues.Coach Ken Hitchcock har beslutat sig för att byta målvakt till match fyra, som spelas inatt strax efter klockan 1 svensk tid.St Louis visade var skåpet skulle stå i Game 7, efter 6-1 borta mot Dallas Stars. Med ett rejält schvung i gruppens självförtroende går de nu in i konferensfinal mot San José Sharks.I natt smäller det. Det krävdes sju matcher mot Chicago och det kommer att krävas sju matcher mot Dallas. En helt avgörande match där det segrande laget går till konferensfinal väntar.Tidigt i morse, svensk tid, slog St Louis Blues ut regerande Stanley cup-mästarna Chicago Blackhawks i den sjunde avgörande matchen. En vinst som kan rankas som en av de absolut viktigaste i klubbens historia.