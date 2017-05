All Star helgen till Tampa Bay - Bettman's årliga "State of the NHL"

Ikväll levererade NHL:s Commissioner Gary Bettman sin årliga "State of the NHL" innan första Stanley Cup finalen i Pittsburgh. Bland det som noterades var

1) Dörren till OS 2018 är stängd. "It is not and has not been an open issue. Is that clear enough" sa Bettman. Frågan om deltagande i OS 2022 i Kina har inte diskuterats. Den här frågan är större i Europa än här i Nordamerika.2) Spelschemat för säsongen 2017-18 kommer veckan efter NHL draften 23-24 juni.3) Alla 31 lags nya tröjor från Adidas presenteras i samband med NHL Awards och expansion draften i Las Vegas 21 juni. Inget lag kommer ha en tredje tröja kommande år.4) NHL All Star weekend blir 26-28 januari i Tampa Bay Florida . Yay! Det är samtidigt som den årliga Gasparilla festivalen i Tampa så det kommer bli rejält med folk och mycket öl.5) Inga förväntade ändringar till coachernas challenge system.6) Lönetaket förväntas gå upp marginellt eller ligga kvar. Diskussioner med NHLPA om escrow nivån påbörjas kommande vecka.7) Bettman och Bill Daly duckade frågan om var Arizona Coyotes ska spela från 2018-19 men sa sig vara committade till Phoenix. Frågan om NY Islanders arena från och med 2019-20 kom inte upp.Över lag verkar man nöjd med ligans position. Gary Bettman har varit NHL Commissioner sedan 1993. Han blir konstant utbuad av de flesta fans men har NHL ägarnas förtroende och sitter säkert. Inget uppseendeväckande kom upp, precis som väntat