Bolts Development Camp - framtidens stjärnor är här

Ett NHL lag byggs som de flesta vet av tre pelare. Draft & utveckling, unrestricted free agents och trades. Framgångsrika lag över tid fokuserar på draft & development och veckan efter draften håller i stort sett alla lag sina Development Camps.



Har varit på några Development Camps tidigare år och sett spelare som Vasilevskiy, Drouin och Brayden Point försöka imponera på den samlade sportliga ledningen och coacher.



I år är jag ju speciellt nyfiken på några spelare som kan nå



Mikhail Sergachev, back född 98, 4 NHL matcher för



Cal Foote, back född 98, son till



Erik Cernak, född 97, slovakisk back med 53 poäng på 50 matcher för Erie Otters i OHL. Har spelat 3 JVM.



Anthony Cirelli, forward född 97, 7 poäng på 7 matcher för Canada i JVM förra säsongen



Brett Howden, forward född 98, kapten och 81 poäng på 58 matcher för Moose Jaw Warriors i WHL.



Boris Katchouk, forward född 98, 64 poäng på 66 matcher för Sault Ste Marie i OHL förra säsongen



Alexey Lipanov, forward född 99, spelar fortfarande i Ryssland. Draftad i 3:e rundan 2017



Taylor Raddysh, forward född 98. 109 poäng på 58 matcher för Erie Otters förra säsongen och JVM spel för Canada



Mitch Stephens, forward född 97, spelat 2 JVM för Canada, delade säsongen 16/17 mellan London Knights och Saginaw Spirit. Minst AHL-färdig kommande säsong.



Aleksander Volkov, forward född 97, SKA St. Petersburg, skrev just på ett entry level contract med Bolts, tanken är att han ska spela i Syracuse åtminstone första året.



Connor Ingram,målvakt född 97, JVM målvakt för Canada som också kommer spela AHL för Syracruse Crunch kommande år.



Totalt 30 spelare från 6 länder deltar dock ingen svensk. Programmet består av vanliga isträning, tid för media och avslutas med en 3 mot 3 turnering i morgon som streamas live på www.tampabaylightning.com kl 17.45 svensk tid.



Många av dessa kommer som sagt spela juniorhockey nästa år eller AHL-hockey med Syracuse Crunch men någon kan ta steget upp till NHL-nivå redan i höst. Några kommer tradas till andra klubbar över tid, några kanske spela i Europa om några år. Men nu ägs samtligas NHL rättgheter av



Sergachev ser riktigt bra ut, 190 cm långe Brett Howden blir NHL-spelare - frågan är när. Mitch Stephens har jag sett ett par år nu och han hamnar antagligen i Syracruse i höst men kan lukta på NHL redan kommande säsong . Ryssarna Volkov, Lipanov och Katchouk är skickliga som de flesta spelarna därifrån men det lär bli AHL innan NHL. Cal Foote kommer bli bra, Erik Cernak likaså.

Har ofta undrat varför Lightning inte draftat någon användbar svensk spelare sedan Victor Hedman för 8 år sedan. Scouten Mikael Andersson har ju spelat för Bolts och scoutat för klubben i 14 år så han känner ju miljön men andra klubbar har varit framgångsrikare i talangjakten i Sverige. Hans brorson Lias Andersson draftades för övrigt som nr 7 av



Och i morgon kl 18.00 svensk tid börjar free agency.... Lightning behöver minst en back och en topp nio forward. Name som nämns är Dan Girardi och Justin Williams.



