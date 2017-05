Hett om öronen i värmen

Vad pågår då i Tampa Bay när slutspelet går in i ett alltmer intressant läge och vi får nöja oss med att titta på TV?

I förra veckan kom den första reaktionens från spelarhåll att allt inte stått rätt till under säsongen då Nikita Kucherov i en intervju med Sovjetsky Sports klagat på inställningen hos någon som fått långt kontrakt och "sina pengar". Om man bortser från eventuella nyansfel i översättningen från ryskan var det tydligt att det var Alex Killorn som Kucherov menade inte gav allt varje kväll och där kan jag faktiskt hålla med. KIllorn skrev 7 år för $4,45/år förra sommaren och hade ingen bra säsong, han är en power forward som inte är till mycket nytta om det inte finns just power och den saknades många kvällar. Killorn har en historia att leverera i stora matcher, så inte i år. Kuch var heller inte nöjd med att det plottrades med kedjorna för mycket pga alla skador. Han vill spela med Stamkos & Namestnikov eller Drouin - bra spelare vill spela med andra bra spelare, det är inget nytt.Dynamiken här mellan Kucherov, Killorn och Namestnikov har sin egen förklaring även utanför säsongen som var. I den kommande expansion draften får man skydda antingen 1 målvakt, 3 backar och 7 forwards eller 1 målvakt och 8 utespelare. Spelare med no trade/no move klausuler måste skyddas medan rookies (Brayden Point) är exkluderade.För Lightning gissar jag att de flesta namnen är klara. Målvakten Andrei Vasilevskiy skyddas, liksom Victor Hedman (no move klausul) och Anton Strålman bland backarna. Den tredje backen återkommer jag till. Bland forwards skyddas Steven Stamkos (no move klausul), Ryan Callahan (no move klausul), Nikita Kucherov Tyler Johnson, Jonathan Drouin, Ondrej Palat och valet står då mellan Vladdy Namestnikov och Alex Killorn. Jag tror Yzerman väljer att skydda Namestnikov för att han är yngre och billigare än Killorn men också för att han är Kucherovs kompis & tolk, de sitter bredvid varandra i omklädningsrummet. De lär också komma att spela tillsammans med Stamkos i höst. Tror Yzerman vill hålla Kucherov på gott humör, han är en världsspelare som har två år kvar på ett "billigt" kontrakt, dvs kontraktet ska förlängas nästa sommar. Kucherov är en lagspelare, han jobbar hårt över hela banan, han har köpt hus i Tampa Bay och kommer säkert landa ett långt kontrakt kring $ 8-9 miljoner/år nästa sommar som "kick in" säsongen 2019/20.Den tredje backen då. Lightning är som många andra i starkt behov av en topp 4 back. Det kommer röra sig i trade marknaden innan expansion draften, t.ex Nashville måste antingen lämna någon av Subban, Josi, Ellis eller Ekholm oskyddade eller trada någon för att inte förlora en toppback till Las Vegas . Samma sak i Anaheim där Hampus Lindholm, Sami Vatanen Cam Fowler och Simon Depres är en för mycket, Ducks måste dessutom skydda Kevin Bieksa. Enligt både Hall of Fame -journalisten Bob McKenzie och New York Posts välinformerade Larry Brooks kan Bolts erbjuda Jonathan Drouin i en sådan trade. Drouin är restricted free agent och vill enligt uppgifter ha ett långt kontrakt i häraden $ 7 miljoner/år. Han har talang att bli en top 10 i poängligan så Bolts, som har många bra forwards, kan helt enkelt prioritera en bra back före Drouin. Det gör att Lightning kommer högt upp på listan av de lag som kan få till en trade, den kommer i så fall ske före expansion draften Mitt tips är att det blir någon av Anaheims backar, Ducks behöver också föryngra bland forwards. Detta blir då den tredje back som Bolts skyddar och Alex Killorn blir då också skyddad när och om Drouin försvinner. Enkel matematik...Efter expansion draften är den NHL :s award kväll i Las Vegas den 21 juni, där Victor Hedman är nominerad för Norris Trophy. Entry draften är i Chicago den 23-24 juni, consensus verkar vara att det inte är ett speciellt bra draftår. Bolts väljer som nr 14, det högsta valet sedan Jo Drouin valdes som # 3 i 2014. Vi ser fram emot Bolts prospect camp i Brandon, utanför Tampa veckan efter draften det brukar vara ett intressant event att gå och titta på.Slutligen - ni som planerar en hockeyresa till NHL nästa år. Kom hit till Florida ! Bortalagen spelar oftast i Tampa Bay och Sunrise (eller tvärtom) efter varandra, det tar 4 timmar med bil att köra mellan. Här finns mycket att göra utanför hockeyn också. Bra stränder, billig öl, massor av golfbanor, alligator watching, bra shopping - och framför allt bra hockey där biljettpriserna är på lägre halvan i NHL.

