2017-03-07 01:30

Tampa Bay - NY Rangers



Inför Tampa Bay-New York Rangers



Rangers har haft en i stort bra säsong och det är framför allt ett jämnt lag där alla fyra kedjorna levererar. Spelare som

Svenskar på isen: Victor Hedman, Anton Strålman, Henrik Lundqvist, Mika Zibanejad, & Oscar Lindberg. Jesper Fast är axelskadad och spelar inte.

Måndag kväll möts lagen för enda gången i år i Florida och andra gången i år efter 6-1 till Rangers i MSG i höstas. Det kommer bli en utsåld arena med drygt 19.000 fans, många av dem högljudda New Yorkers som brukar få till några rejäla "Potvin sucks" under matchen. En hyrd buss med svenska fans bosatta i västra Florida är bokad, hur kul som helst. Många har bakgrund i både New York och Florida så detta är något speciellt.Rangers har haft en i stort bra säsong och det är framför allt ett jämnt lag där alla fyra kedjorna levererar. Spelare som Michael Grabner , JT Miller och den storväxte Kevin Hayes har alla imponerat för The Blueshirts. Det är för tidigt att spela för specifika placeringar men det är ingen hemlighet att Rangers gärna landar på den första wild card platsen och därmed slipper både Washington och Pittsburgh i de två första omgångarna i slutspelet. För hemmalaget är det bara vinst som gäller, de har poäng att ta in på lagen ovanför slutspelsstrecket. Matchen mot Rangers inleder en mycket viktig vecka där Tampa Bay också spelar hemma mot Minnesota och Florida Panthers. Traditionellt brukar lagen vinna varannan gång i Tampa Bay (4-4 sedan 2013), den här gången är Rangers favoriter, de har en bredare trupp efter alla transaktioner kring trading deadline i förra veckan.Svenskar på isen: Victor Hedman, Anton Strålman, Henrik Lundqvist, Mika Zibanejad, & Oscar Lindberg. Jesper Fast är axelskadad och spelar inte.

