is it September yet?

Det är förmiddagen efter kvällen då Tampa Bay Lightnings slutspelshopp släcktes. Nu återstår några timmar innan vi kör in till säsongens sista match mot Buffalo Sabres, säsongen slutar alldeles för tidigt.

På totalen har året varit en besvikelse. För första gången på 4 år missar Bolts slutspelet som var det uttalade målet. För många spelare verkade mentalt trötta i höstas, sedan blev man också nästan bisarrt skadedrabbade. Lagkaptenen och världsstjärnan Steven Stamkos missade de 65 sista matcherna pga en knäskada, assisterade lagkaptenen Ryan Callahan missade 64 matcher, Ben Bishop var borta en månad i december/januari innan han blev tradad, Tyler Johnson, Anton Strålman, Brayden Point, Nikita Kucherov, Cedric Paquette, JT Brown och Jason Garrison har alla missat 10 matcher eller mer. Brian Boyle och Val Filppula tradades bort för draft val i februari för att underlätta nästa år. Sedan 1 mars är Bolts bäst i Eastern Conference med resultatet 13-5-2 när man spelade med 10 spelare som startade säsongen resten var reserver och AHL-spelare. Jon Cooper och hans coacher får godkänt och kommer säkert tillbaka nästa år. Men ändå: too little too late.Vad ska då Steve Yzerman göra inför nästa säsong? Det viktigaste är att signa Ondrej Palat, Tyler Johnson och Jonathan Drouin samt en topp 4 back.Advanced stats i bedömningar av en spelare eller lag är en del men absolut inte avgörande för mig. Med advanced stats kan man visa att en spelare är bättre om han spelar med en annan utan hänsyn till hur det påverkar hela laget. LA Kings är etta i corsi-siffror men 25 lag har gjort fler mål än Kings. Därför tar jag inte i advanced stats i bedömningarna nedan.I morgon börjar säsongsutvärderingen och spelarnas exit intervjuer. Från Amalie Arena's sektion 112 lämnas följande betyg: Har sett 35 hemmamatcher på plats och ungefär lika många bortamatcher på TV.Målvakter:88-Andrei Vasilevskiy. Vasy har spelat fantastiskt för en ung målvakt, även om han hade en svacka i januari. Kan han spela 55-60 matcher nästa år? jag tror och hoppas det.37- Peter Budaj - spelade bara ett par matcher i Bolts men gjorde det bra. Har svårt att tro att han kommer tillbaka.Backar:6-Anton Strålman. Stabil, smart, pålitlig. Vad du ser är vad du får. Däremot kan man undra om man kan vinna Stanley Cup med Strålman som back nr 2 i laget. 2 år kvar på sitt kontrakt.5-Jason Garrison. Direkt dålig första månad på säsongen, har spelat upp sig under andra halvan men definitivt ingen framtidsman. Skadad sista veckorna av säsongen. Ett år kvar på kontraktet29-Slater Koekkoek. Puckflyttande back som hade stora svårigheter mot lag som stänger ned mittzonen. Skickades till farmarlaget. Tveksam framtid i Tampa Bay 55- Braydon Coburn. Stor, bra skridskoåkare. Saknar utvecklat spelsinne men ändå back nr 3 i laget vilket är en del av problemet.59- Jake Dotchin. Debuterade i januari och har spelat sedan dess. Fungerar bra när han inte försöker göra mer än han kan och inte springer bort sig i offensiv zon.62- Andrej Sustr. Var ska jag börja? 2 meter lång,100 kg, tandlös & tafatt och ser dessutom rädd ut. Sällan på rätt ställe, saknar fysiskt spel men var faktiskt OK de sista matcherna. Restricted Free Agent. Tror det är dags att gå skilda vägar med Sustr.77- Victor Hedman. Har utvecklats till en topp 5 back i NHL och bästa skridskoåkaren för sin storlek. 70 poäng imponerar. Förbättrat sitt spel i power play och har stor pondus på isen. 8 år kvar på kontraktet, tack för det.Forwards:9-Tyler Johnson. Kom inte upp i nivå den här säsongen. Bra skridskoåkare och en spelare som lyfter sig när det gäller mycket. Skadebenägen. Restricted Free Agent som är en del av lagets kärna.13-Cedric Paquette. Mannen som alltid har ont någonstans, han täcker skott och är under motståndarnas skinn. Laglojal, begränsad spelare som gör det coachen ber honom om. Svår att inte gilla.17-Alex Killorn. Med nytt sjuårskontrakt på fickan började han säsongen jättebra för att sedan försvinna i 50 matcher.... också de stora matchernas man men kan bättre.18-Ondrej Palat. Kämpe som började dåligt och avslutade bra. Den "triplet" som går in i de tuffa områdena. Pålitlig karaktärsspelare. Restricted Free Agent som är en del av lagets kärna.21-Brayden Point. Rookie som fick en betydligt större roll som förstecenter än tänkt pga egen insats och andras skador. En av säsongens utropstecken. Något så sällsynt som en bra straffläggare.23-JT Brown. Säsongens höjdpunkt var ett slagsmål mot Anaheim s Joseph Cramarossa som gick 15 ronder... spelmässigt en bedrövlig säsong annars.24-Ryan Callahan. Skadedrabbad, spelade bara 18 reducerade matcher pga en höftskada. Cally är lagets "heart and soul" och bästa penalty killer. Kommer han tillbaka? Tre år kvar på ett dyrt kontrakt.27-Jonathan Drouin. Rå talang, när han snurrar runt står motståndarna stilla. Bra skott. Har minskat sina bakom ryggen passningar och rookiemisstag. Restricted Free Agent och del av lagets kärna.86-Nikita Kucherov. En av de mest talangfulla spelare jag sett under de drygt 30 år jag följt NHL. Hans händer, skott och förmåga att försvinna i anfallszon är världsklass. 40 mål. Jobbar faktiskt hem också. Hela paketet.90-Vladislav Namestnikov. Född i Ryssland, uppväxt i USA, pratar engelska som en inföding. Vladdys utvecklingskurva planade ut i år eller gick något tillbaka. Inget mer än en tredjecenter och knappt det. Producerar för litet. Risk att han försvinner till Las Vegas i expansion draften.91-Steven Stamkos. Vad ska man säga om denne otursförföljda toppspelare. Har missat stora delar av 3 av de senaste 4 åren med benbrott, blodpropp och allvarlig knäskada. Stammer är en av de finaste idrottskillar ni kan hitta och finns det någon rättvisa i världen har han sitt skadeelände bakom sig.AHL-spelarna Michael Bournival, Cory Conacher, Luke Witkowski, Greg McKegg, Gabriel Dumont, Yanni Gourde och Adam Erne har spelat sig in i fansens hjärtan och några kommer nog tillbaka nästa år.Går Bolts till slutspel nästa år? Absolut