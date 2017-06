Jason Garrison till Vegas, bra jobbat av Yzerman

Det blev alltså Jason Garrison som lämnar Tampa Bay efter tre år och fortsätter karriären i Las Vegas. För att övertyga GM GM om förträffligheten med detta fick Lightning skicka med ett andraval i 2017, ett fjärdeval i 2018 och förhandlingsrättighetern till Nikita Gusev, som Yzerman uppenbaligen bedömer som ett långskott att locka över från KHL på entry level kontrakt.



Med tanke på cap situationen i



Yzerman har nu ett cap space på $ 23 milj och vi kommer få se fortsatta trader och free agent signings på backsidan. Palat och Johnson båda RFA's kommer signas så det ser rätt bra ut. Den nya Adidas-tröjan presenterades utan större protester, much about nothing men nu måste vi ju alla köpa nya tröjor för $200/st när de släpps i september- Opening night blir som vanligt hemma mot



Slutligen en liten kommentar om Jason Garrison kom till Tampa via en trade med Vancouver för tre somrar sedan. Han kom med ett rykte att vara en skridskostark back med "a big shot" på power play. Det blev inte så många big shots som avlossades på de tre åren Garri var här men de två första åren såg han ok ut medan han föll tillbaka i fjol. Hans största claim to fame var att han avgjorde den första NHL matchen i overtime i okt 2015 där man spelade 3 mot 3, hemma mot Flyers Ooops och så var Garri fri med Steve Mason i Flyers målet och la in den hur lätt som helst. Alltid vänlig mot fansen, han ställde upp på bilder och uppträdde alltid sympatiskt - en pro, en bra lagkamrat, vi önskar honom lycka till i Nevada öknen.Med tanke på cap situationen i Tampa Bay så har alltså Yzaerman nu förhandlat bort de $ 4.600.000 i kostnader för Garri för nästa säsong, den sista på kontraktet. i det batalade priset ingår då att både Gotchin och Koekkoek fortfarande tiklhör Tampa Bay. Bra hanterat av Yzerman som alltid har sin Yzer-plan.Yzerman har nu ett cap space på $ 23 milj och vi kommer få se fortsatta trader och free agent signings på backsidan. Palat och Johnson båda RFA's kommer signas så det ser rätt bra ut. Den nya Adidas-tröjan presenterades utan större protester, much about nothing men nu måste vi ju alla köpa nya tröjor för $200/st när de släpps i september- Opening night blir som vanligt hemma mot Florida Palnthers.Slutligen en liten kommentar om Vegas Golden Nights. Det lag som draftades i går kommer komma sist i ligan. Flower kommer få många puckar mot sig var så säkra och hur är det med center situationen, vem ska lägga passningarna till Real Deal James Neal?. Därmot var det ett storväkt lag som säkrt kommer kasta handskarna när det gåt emot och det lär det göra. Fördelen de har att lockla free agents till Las Vegas är att Nevada är en av ett fåtal skattefria stater i USA, Florida och Texas är ett par andra. Har svårt att tro att några av de namn de tog i går kväll är på isen i höst. De sitter med en påse höga draft picks men dels är den här draften inte speciellt djup och dels tar det, med få undantag, flera år att utveckla NHL-spelare.

