Jonathan Drouin tradad till Montreal

Tampa Bay Lightning har tradat talangfulle Jonathan Drouin till Montreal Canadiens mot 18-årige backlöftet Mikhail Sergachev och en 2nd round draft pick in 2018.





Litet trist med Drouin men Yzeman har flera kontrakt att hantera och nu minskar trycket inför expansion draften och Palat och Johnsons kontraktsförlängningar den något egensinnige Drouin som draftades som nr 3 i 2014 har haft en berg och dalbanekarriär i Tampa men talangen har aldrig ifrågasatts. Nu får han fortsätta karriären hemma i Quebec i sin barndoms favoritlag Drouin är en restricted free agent och sökte ett längre kontrakt och mer pengar än Steve Yzerman ville ge. 190 cm långe Sergachev draftades som nr 9 i 2016 av Montreal och har spelat för Windsor Spitfire i Ontario Hockey League.Litet trist med Drouin men Yzeman har flera kontrakt att hantera och nu minskar trycket inför expansion draften och Palat och Johnsons kontraktsförlängningar

EINAR THODAL-NESS

ethodalness@tampabay.rr.com

2017-06-15 21:31:00

