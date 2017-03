Kommer NHL till vinter-OS?

I veckan uttryckte Steven Stamkos ett önskemål att få representera Canada i vinter-OS i PyenongChang, Korea. Erik Karlsson gjorde det samma för Sverige.

Var står då frågan, vad behöver lösas och när måste det vara klart?



EINAR THODAL-NESS

ethodalness@tampabay.rr.com

2017-03-26 19:48:00 ethodalness@tampabay.rr.com2017-03-26 19:48:00

Först och främst så fattas beslutet av NHL :s styrelse som består av de 31 ägarna och Gary Bettman. Deras erfarenheter av OS-deltagande är blandat och NHL verkar inte ha någon internationell plan så entusiasmen är ljummen. OS i Korea är 11 tidszoner bort från nordamerikanska östkusten, ingen fördel precis. Korea som marknad är ganska ointressant för NHL, däremot är Kina 2022 mycket intressant.1) NHL:s spelprogram brukar publiceras i juni, det handlar att boka arenor, synka med NBA:s program (man delar arenor i 11 städer nästa säsong) och ska det göras uppehåll för OS så måste spelprogrammet komprimeras under resten av säsongen. Med det följer ökade skaderisker och risk för mindre publikintäkter när matcherna kommer för tätt.2) Gary Bettman har upprepade gånger sagt att för närvarande ser det ut som NHL inte kommer delta. Där står frågan nu. Spelarna har uttryckt att de vill representera sina länder men spelarna är anställda av NHL och lär inte riskera sina kontrakt. Washington Capitals ägare Ted Leonsis har sagt att Alex Ovechkin, Nicklas Bäckström och Braden Holtby får åka även om ligan pågår.3) På ytan handlar det om pengar till chartrade business class flygplan för spelarna och försäkringspengar där IOC och IIHF skulle få betala precis som i Sochi. Den frågan tror jag ordnar sig. TV-bolaget NBC betalade 7 miljarder kronor för sändningsrättigheterna för vinter-OS 2014 och kommer säkert skjuta till vad som behövs tillsammans med Canadensiska CBC om det är där skon klämmer.Nu börjar det däremot läcka ut vad NHL egentligen vill. Kollektivavtalet mellan ägarna och spelarfacket har en överenskommelse att intäkterna ska delas 50-50 mellan klubbarna och spelarna, vilken är grunden för lönetaket och dess utveckling. 15% av intäkterna hålls på ett s.k. escrow (spärrat) konto till säsongen är slut och de slutliga intäkterna har räknats in och spelarnas del betalas ut. Spelarfacket har rätt att säga upp avtalet efter säsongen 2019-20. Bolts representant i spelarfacket är Harvard University utbildade Alex Killorn och han har uttalat sig om att spelarna vill säga upp avtalet för omförhandling så en mindre del av lönen hålls inne tills säsongen är slut. NHL är nöjda som det är och vill nu att spelarfacket ska ge upp sin möjlighet till omförhandling mot att man får delta i OS. Smutsigt spel? Absolut, det är ju Gary Bettman som är involverad.Jag skulle tro, men är absolut inte säker, att NHL kommer att komma till OS. Besultet kommer senast under juni/juli. Pressen kommer från spelarna och TV-bolagen. Man ska komma ihåg att den vanlige hockeypubliken i USA och Canada hellre ser sina NHL lag än sina landslag. För hockey fans i Europa är detta en viktigare fråga än för fans här i Nordamerika. Det är därför frågan inte är löst ännu. Men det vore ju riktigt kul, eller hur?I veckan uttryckte Steven Stamkos ett önskemål att få representera Canada i vinter-OS i PyenongChang, Korea. Erik Karlsson gjorde det samma för Sverige. Var står då frågan, vad behöver lösas och när måste det vara klart?Med kniven på strupen mötte Bolts ikväll NHL:s näst sämsta lag Arizona Coyotes och föll tungt med 5-3 på hemmaplanWashington Capitals är ett av NHL:s absolut bästa lag men de har inte vunnit mer än en runda i slutspelet sedan 1998. Men i år finns det en del som talar för att Stanley Cup hamnar i huvudstaden. För Bolts ser det tyngre ut.I det som utmålats som säsongens hittills viktigaste match gör Bolts en plattmatch och faller rättvist med 5-0 mot Toronto.Ett Florida derby har ju inte precis ångesten och passionen som ett Stockholms-derby men prestigen och känslorna på isen ska ingen ta miste på. Det hade inte spelats två minuter när handskarna kastades första gången, men inte sista ikväll. En hel del Panthers-fans hade kört de 4 timmarna genom alligatorträsket till Tampa för att se det 4:e och sista mötet för säsongen mellan lagen från "the sunshine state".Bolts vinner med 4-1 (2-0,1-0,1-1) i kväll mot Minnesota Wild inför 19.092 i Amalie Arena i centrala Tampa.Kan en 0-0 match vara bra? Absolut, det här var en riktigt bra match med hög intensitet, fysiskt spel och två målvakter som räddade sammanlagt 69 skott under ordinarie matchtid.