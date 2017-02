Tack för allt Ben Bishop

Ben Bishop kom till Tampa Bay för 4 år sedan och har under de här åren tagit sitt lag till tre raka slutspel, varav en Stanley Cup Final. Han har nominerats till Vezina Trophy 2 gånger under åren i Tampa Bay men också haft oturen att bli skadad i varje slutspel. Hans $5,9 milj kontrakt går ut i sommar och det har varit en illa bevarad hemlighet att Yzerman försökt skapa löneutrymme under säsongen för sin trupp genom stt trada Bishop.

Tampa Bay Lightnings bästa målvakt genom tiderna Ben Bishop blev i natt tradad till Los Angeles Kings för målvakten Peter Budaj och den högerfattad back prospekten Eric Cernak plus några sena draft picks åt vardera håll. Steve Yzerman gör inget oplanerat och drivkraften bakom den här traden är att öppna upp $ 4,6 miljoner i cap space för möjliggöranden av förnyade kontrakt för Jonathan Drouin, Tyler Johnson och Ondrej Palat, samtliga restricted free agents i sommar. Den 192 cm långe slovaken Eric Cernak, som draftades i 2:a rundan 2015, bedöms kunna spela i ett tredje backpar i NHL inom något år. Nu bekräftas vad som sagts länge i västra Florida , att Andrei Vasilevskiy, född 1994, är framtidens målvakt i Tampa Bay.

EINAR THODAL-NESS

2017-02-27 03:47:00

