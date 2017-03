2017-03-12 01:00

Tampa Bay - Florida

3-2



Tampa Bay-Florida Panthers, Saturday night's alright for fighting

Ett Florida derby har ju inte precis ångesten och passionen som ett Stockholms-derby men prestigen och känslorna på isen ska ingen ta miste på. Det hade inte spelats två minuter när handskarna kastades första gången, men inte sista ikväll.

En hel del Panthers-fans hade kört de 4 timmarna genom alligatorträsket till Tampa för att se det 4:e och sista mötet för säsongen mellan lagen från "the sunshine state".





Evigt unge 45-årige Jaromir Jagr gav Panthers ledningen efter en målvaktsretur precis när Palat kom in från utvisningsbåset. Första gången jag såg Jagr live var i Canada Cup 1991 i

Kucherov reducerade för



Hade Bolts visat den här moralen och skärpan tidigare under säsongen skulle tabelläget varit mindre prekärt. Man är fortfarande 3 poäng efter Toronto som har sista playoffplatsen med 15 matcher att spela, lagen möts på torsdag i Tampa. Bäst i Lightning var Ondrej Palat, en oxe genom hela matchen. Bäst i Panthers var unge Alexander Barkov, en rktigt bra hockeyspelare.



Bolts spelar i MSG mot Rangers på måndag & i



3 stars of the game: 1) Palat 2) Gourde, 3) Barkov



0-1 (16.32) Jaromir Jagr (Barkov/Marchessault), 0-2 (19.13) Ett skadedrabbat Bolts kom till start utan Tyler Johnson, Namestnikov, Paquette, Ryan Callahan och Steven Stamkos ersatta av 5 AHL-spelare. Det var t o m reserv-speakern, vi vill ha tillbaka Paul Porter...Lightning har också återgått till uppvärmningsmusiken från förra säsongen, kom inte och säg att hockeyspelare inte är vidskepliga. Panthers var ordinarie så när som att @strombone1 fortfarande är skadad. Man har också förstärkt (?) med Thomas Vanek vid trading deadline.Evigt unge 45-årige Jaromir Jagr gav Panthers ledningen efter en målvaktsretur precis när Palat kom in från utvisningsbåset. Första gången jag såg Jagr live var i Canada Cup 1991 i Toronto och här är vi 26 år senare och Jagr är fortfarande med. Hockeyfrillan är tillbaka också. Respekt. Panthers ökade till 2-0 precis före fördsta periodpausen med ett skott från blå.Kucherov reducerade för Tampa Bay i början av andra perioden innan Anton Strålman krossade Denis Malgin med en perfekt höfttackling som startade ett nytt tumult där Alex Petrovic drog på sig matchstraff. Otroligt korkat av en professionell hockeyspelare när laget redan mist Aaron Ekblad och nu bara hade 4 backar med mer än halva matchen kvar. 2-2 kom sedan i numerärt underläge efter en strålande prestation av Yanni Gourde- hans första NHL -mål. 46 utvisningsminuter i 2:a perioden, ni förstår själva. 3:e perioden var jämn med ett litet övertag för Tampa Bay och segermålet kom med drygt 2 minuter kvar genom en styrning av Ondrej Palat.Hade Bolts visat den här moralen och skärpan tidigare under säsongen skulle tabelläget varit mindre prekärt. Man är fortfarande 3 poäng efter Toronto som har sista playoffplatsen med 15 matcher att spela, lagen möts på torsdag i Tampa. Bäst i Lightning var Ondrej Palat, en oxe genom hela matchen. Bäst i Panthers var unge Alexander Barkov, en rktigt bra hockeyspelare.Bolts spelar i MSG mot Rangers på måndag & i Ottawa dagen efter medan Panthers tar emot Toronto på tisdag i Sunrise.3 stars of the game: 1) Palat 2) Gourde, 3) Barkov0-1 (16.32) Jaromir Jagr (Barkov/Marchessault), 0-2 (19.13) Mark Pysyk (Smith/Barkov), 1-2 (23.43 pp) Nikita Kucherov (Hedman/Drouin), 2-2 (30.11 spel 4/5) Yanni Gourde, 3-2 (57.37) Ondrej Palat (Sustr). Publik: 19.092 i Amalie Arena, Tampa

0 KOMMENTARER 94 VISNINGAR 0 KOMMENTARER94 VISNINGAR EINAR THODAL-NESS

ethodalness@tampabay.rr.com

2017-03-12 05:24:00 ethodalness@tampabay.rr.com2017-03-12 05:24:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tampa Bay

Tampa Bay

2017-03-12 05:24:00

Tampa Bay

2017-03-10 05:54:43

Tampa Bay

2017-03-07 05:51:28

Tampa Bay

2017-03-05 20:34:00

Tampa Bay

2017-03-01 23:28:39

Tampa Bay

2017-02-27 22:27:00

Tampa Bay

2017-02-27 03:47:00

Tampa Bay

2017-02-24 09:40:00

Tampa Bay

2016-11-14 23:02:02

Tampa Bay

2016-11-02 21:58:54

ANNONS:

Ett Florida derby har ju inte precis ångesten och passionen som ett Stockholms-derby men prestigen och känslorna på isen ska ingen ta miste på. Det hade inte spelats två minuter när handskarna kastades första gången, men inte sista ikväll. En hel del Panthers-fans hade kört de 4 timmarna genom alligatorträsket till Tampa för att se det 4:e och sista mötet för säsongen mellan lagen från "the sunshine state".Bolts vinner med 4-1 (2-0,1-0,1-1) i kväll mot Minnesota Wild inför 19.092 i Amalie Arena i centrala Tampa.Kan en 0-0 match vara bra? Absolut, det här var en riktigt bra match med hög intensitet, fysiskt spel och två målvakter som räddade sammanlagt 69 skott under ordinarie matchtid.Ben Bishop kom till Tampa Bay för 4 år sedan och har under de här åren tagit sitt lag till tre raka slutspel, varav en Stanley Cup Final. Han har nominerats till Vezina Trophy 2 gånger under åren i Tampa Bay men också haft oturen att bli skadad i varje slutspel. Hans $5,9 milj kontrakt går ut i sommar och det har varit en illa bevarad hemlighet att Yzerman försökt skapa löneutrymme under säsongen för sin trupp genom att trada Bishop.Hemmaförlusten mot Calgary gör att Steve Yzerman närmar sig beslut om han ska sälja, köpa eller sitta lugnt. Det lutat alltmer åt att han väljer det första alternativet.Lecavalier och St. Louis firade stora triumfer under sina dagar tillsammans för Lightning, har Bolts nu hittat en nutida motsvarighet i Stamkos och Kucherov?En fin seger kan göra att man släppt glömmer några dystra nederlag, lite så blev det när Bolts körde över Islanders med 6-1 och avslutade en i övrigt delvis trött bortaturné...