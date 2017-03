Tampa Bay-Minnesota 4-1, har någon ett par centrar över?

2017-03-10 01:30

Bolts vinner med 4-1 (2-0,1-0,1-1) i kväll mot Minnesota Wild inför 19.092 i Amalie Arena i centrala Tampa.





Tampa Bay kom ut starkt och tog en 2-0 ledning efter halva första perioden och efter det var Wild aldrig riktigt nära. Bolts skadeelände nådde bisarra proportioner när 3 centrar fick hjälpas av isen under matchen med vad som såg ut som seriösa skador, Vladdy Namestnikov, Tyler Johnson och Cedric Paquette. För en vecka sedan tradades centrarna Valtteri Filppula och Brian Boyle och med Steven Stamkos skadad sedan i november innebär det att 6 centrar är borta. Här har coach Cooper något att bita i. 4 AHL spelare kom till start för Tampa Bay ikväll, det lär bli fler på lördag.Minnesota Wild har det tungt just nu men är ett storväxt lag med många skickliga spelare. Nye coachen Bruce Boudreau har infört ett mer offensivt system som gör laget roligare att se. Boudreau är ju annars känd för sin statist-roll i filmen Slap Shot, en merit utöver det vanliga att sätta på sin CV. Ryan Suter var minus 2 men är bäst i NHL med sina +34 under säsongen.Bäst i Bolts var Andrei Vasilevskiy, Nikita Kucherov och Victor Hedman. Vezina-kandidaten Devan Dubnyk har setts bättre i Wilds mål, bäst var Jonas Brodin Minnesota spelar härnäst i morgon borta mot Florida Panthers som i sin tur möter Bolts på lördag kväll i Tampa.Three stars: 1) Vasy, 2) Hedman, 3) Kucherov1-0 (6.53 power play) Nikita Kucherov (Hedman/Palat), 2-0 (11.01) Victor Hedman (Drouin/Dotchin), 3-0 (24.37) Andrej Sustr (Kucherov/Johnson), 3-1 (56.02) Marco Scandella (Brodin/Koivu), 4-1 (58.51 empty net) Nikita Kucherov (Gourde)

