Tampa Bay-NY Rangers 0-1 (OT)

Kan en 0-0 match vara bra? Absolut, det här var en riktigt bra match med hög intensitet, fysiskt spel och två målvakter som räddade sammanlagt 69 skott under ordinarie matchtid.





Första perioden var en av de mest fysiska jag sett i år med en lång fight mellan Luke Witkowski och comebackande



Antti Raanta var fenomenal i Rangers mål, Ryan McDonagh spelade 26.28 nästan felfritt och bland forwards så var Rick Nash den power forward som vi ser alltför sällan numera. Andrei Vasilevskiy strålande i målet för



Rangers har



3 Stars of the game: 1) Raanta, 2) Vasilevskiy, 3) tjejen i högklackat som gick in på isen i andra periodpausen och pricade ett decimeterbrett hål i målburen från blålinjen 3.56 in i förlängningen så avgör Mika Zibanejad för Rangers efter en felpass av Victor Hedman som snappades upp av Ryan McDonagh och ett par sekunder senare ligger pucken i målet bakom Vasilevskiy.Första perioden var en av de mest fysiska jag sett i år med en lång fight mellan Luke Witkowski och comebackande Tanner Glass som lök på laxen. Jämnt både där och i matchen. Bolts dominerade första halvan av andra perioden som annars rycktes sönder av (för) många utvisningar. Domarparet Kelly Sutherland & Justin St. Pierre har setts bättre. Lagen bytte chanser i tredje perioden där Nikita Kucherov var centimeter från att avgöra för Bolts med 15 sekunder kvar. I stället gick matchen till förlängning där ett misstag och en bra individuell prestation avgjorde. Den här matchen kunde slutat hur som helst, nu gjorde den inte det och Bolts uppförbacke blev litet brantare inför fortsättningen.Antti Raanta var fenomenal i Rangers mål, Ryan McDonagh spelade 26.28 nästan felfritt och bland forwards så var Rick Nash den power forward som vi ser alltför sällan numera. Andrei Vasilevskiy strålande i målet för Tampa Bay , Victor Hedman bästa back och Nikita Kucherov med sin smidiga åkning & mjuka händer en ständig källa till oro för Rangers.Rangers har NHL :s bästa bortafacit, 23-8 men måste putsa till spelet hemma i MSG för att kunna hota i playoffs. Direkt efter matchen flög de vidare till Fort Lauderdale för morgondagens match mot Panthers i Sunrise. Lightning spelar på torsdag nästa gång hemma mot Minnesota Wild. Desperation time.3 Stars of the game: 1) Raanta, 2) Vasilevskiy, 3) tjejen i högklackat som gick in på isen i andra periodpausen och pricade ett decimeterbrett hål i målburen från blålinjen

