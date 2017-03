2017-03-17 00:30

Tampa Bay - Toronto

0-5



Tampa Bay-Toronto 0-5 - antiklimax

I det som utmålats som säsongens hittills viktigaste match gör Bolts en plattmatch och faller rättvist med 5-0 mot Toronto.



Tre lag gör i praktiken upp om den sista wildcard platsen i öst; Islanders, Bolts och Leafs.96 poäng brukar historiskt garantera en playoffplats. För att nå dit måste Toronto i fortsättningen spela 8-4-0, NYI och Tampa Bay 8-3-1 och närmaste lag därefter Flyers måste vinna alla sina 12 matcher, snaran dras åt i the city of brotherly love.De två stora skillnaderna i den här matchen var spelet framför respektive mål där Bolts var frånvarande framför Vasilevskiy och Fredrik Andersen och Leafs var motsvarande närvarande samt målvaktspelet som ju hänger ihop med första punkten. Vasy hade en kväll där puckarna studsade på honom och in och Andersen en kväll där puckarna studsade ut, I början av andra perioden kändes som att Vasy inte kunde stoppa en badboll men han var också ensam. Mike Babcock förbereder alltid sina lag och Toronto bromsade effektivt ned Tampa Bay i mittzonen så man aldrig kom med den fart som varit så framgångsrik tidigare. Matchen avgjordes tidigt i andra perioden då Toronto gick från 1-0 till 4-0 på mindre än 4 minuter. Tredje perioden handlade mest om hur många gånger Luke Witkowski kunde smälla på Roman Polak innan vi alla blev befriade och kunde åka hem med 0-5 i baken. Toronto som plågat sina fans i årtionden ser ljuset igen men jag undrar om backsidan håller för tuffare motstånd än vad Tampa Bay gav ikväll. Solen går upp i morgon i Tampa Bay, var så säkra. Bolts får (som det står i Urban Dictionary) fuhgeddaboudit, ta en öl på St Patricks Day och komma igen mot Washington på lördag kväll. Leafs spelar hemma mot Chicago på lördag.Detta var också Brian Boyles återkomst till Tampa där han hyllades med en video och stående ovationer. 2004 års Stanley Cup hjälte Brad Richards var också på plats och fick en hyllningsvideo, det var bättre förr kändes det som ikväll.Three stars of the game: 1) Fredrik Andersen, 2) Roman Polak, 3) Morgan Reilly0-1 (9.19) Roman Polak (Bozak), 0-2 (22.24) Morgan Reilly (Kadri/Marchenko), 0-3 (22.39) Matt Martin (Hunwick/Soshnikov), 0-4 (26.14 pp) Connor Brown (Komarov/Nylander), 0-5 (35.41) James van Riemsdyk (Reilly/Marner) Publik: 19.092 i Amalie Arena, Tampa.I det som utmålats som säsongens hittills viktigaste match gör Bolts en plattmatch och faller rättvist med 5-0 mot Toronto.Ett Florida derby har ju inte precis ångesten och passionen som ett Stockholms-derby men prestigen och känslorna på isen ska ingen ta miste på. Det hade inte spelats två minuter när handskarna kastades första gången, men inte sista ikväll. En hel del Panthers-fans hade kört de 4 timmarna genom alligatorträsket till Tampa för att se det 4:e och sista mötet för säsongen mellan lagen från "the sunshine state".Bolts vinner med 4-1 (2-0,1-0,1-1) i kväll mot Minnesota Wild inför 19.092 i Amalie Arena i centrala Tampa.Kan en 0-0 match vara bra? Absolut, det här var en riktigt bra match med hög intensitet, fysiskt spel och två målvakter som räddade sammanlagt 69 skott under ordinarie matchtid.Ben Bishop kom till Tampa Bay för 4 år sedan och har under de här åren tagit sitt lag till tre raka slutspel, varav en Stanley Cup Final. Han har nominerats till Vezina Trophy 2 gånger under åren i Tampa Bay men också haft oturen att bli skadad i varje slutspel. Hans $5,9 milj kontrakt går ut i sommar och det har varit en illa bevarad hemlighet att Yzerman försökt skapa löneutrymme under säsongen för sin trupp genom att trada Bishop.Hemmaförlusten mot Calgary gör att Steve Yzerman närmar sig beslut om han ska sälja, köpa eller sitta lugnt. Det lutat alltmer åt att han väljer det första alternativet.Lecavalier och St. Louis firade stora triumfer under sina dagar tillsammans för Lightning, har Bolts nu hittat en nutida motsvarighet i Stamkos och Kucherov?