Yzerman mellan "a rock and a hard place"

Hemmaförlusten mot Calgary gör att Steve Yzerman närmar sig beslut om han ska sälja, köpa eller sitta lugnt. Det lutat alltmer åt att han väljer det första alternativet.



Alla vet att Ben Bishop inte är kvar i

Jag har sett mer än 120 hemmamatcher de senaste 4 säsongerna och Lightning har inte lyckats hitta ett motdrag när motståndarna stänger ner deras fart genom att stänga ner mittzonen. För få spelare har haft en positiv utvecklingskurva, skadorna har varit många och långa.laget har verkat slutet, inte minst mentalt av allt matchande de senaste åren.

Däremot fortsätter Victor Hedman att utvecklas topp en topp fem back i ligan, han har stor respekt i NHL

2017-02-24 09:40:49

