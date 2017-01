Inlärningsprocessen fortsätter hos Maple Leafs

Halva säsongen är nu avklarad (plus en match när detta publiceras) och till mångas förvåning ligger Toronto på en slutspelsplats, men viktigast av allt för alla fans kan det fortfarande konstateras att Auston Matthews verkligen är på riktigt!



Skulle Mitch Marner kunna ta med sig sitt fantastiska spel när motståndarna gick från att vara juniorer till seniorer?



Vi kan nog konstatera att så här långt har de flesta frågetecken som fanns innan säsongen rätats ut. Mitch Marner har varit lysande i formation tillsammans med (i sammanhanget) de gamla (i sammanhanget) rävarna buds pic.twitter.com/UMA9HGTTBM — Marina Molnar (@mkmolnar) 14 januari 2017

Halvvägs in på säsongen ligger Maple Leafs på tredje plats i Atlantic division med 20 vinster och 48 poäng samtidigt som man har gjort 128 mål framåt. Det tål att tänkas på hur dessa siffror står sig gentemot förra säsongen då man på hela säsongen enbart mäktade med 29 vinster, 69 poäng och gjorde 198 mål.



Det är dock läge att inta en något ödmjuk inställning till resterande delen av säsongen då det är nu den riktiga ”grinden” börjar och det kommer om inte annat bli en ytterligare viktig lärande process för det unga laget från Ontario. Men alldeles oavsett om det till slut blir en sejour i slutspelet eller inte har det skett något mycket viktigt kring laget. Till skillnad från tidigare säsonger känns inte längre laget slaget på förhand när man går in i matcher. Under helgen slog man exempelvis både New York Rangers och



Istället för att betygsätta hela laget kan det konstateras att det exempelvis nu - halvvägs in på nuvarande säsong - finns sex spelare som har gjort fler än tio mål vilket var resultatet efter hela den förra säsongen. Auston Matthews har med sina 21 mål redan fler mål än vad någon i laget mäktade med 2015/16.



Alla ljusglimtar till trots på den blåvita himlen fortsätter dock Mike Babcock och övriga ledare att mässa om hur viktigt det är att behålla lugnet och fansen gör bäst i att fortsätta påminna sig om att Maple Leafs är ett extremt ungt lag (åtta rookies just nu i laguppställningen!) som befinner sig i en lång inlärningsprocess. Det faktumet bör dock inte hindra någon från att njuta av att laget spelar en frejdig och underhållande hockey under tiden de lär sig blir ett bättre lag på väg mot det stora målet.

Inför säsongen fanns det många frågetecken och osäkra faktorer. Hur skulle Frederik Andersen klara sig mellan stolparna med betydligt mer strålkastarljus i hockeytokiga Toronto till skillnad från en betydligt mer undanskymd marknad som Anaheim utgör? Skulle nyförvärvet Nikita Zaitsev kunna göra skillnad för en annars rätt tunn backbesättning?Skulle Mitch Marner kunna ta med sig sitt fantastiska spel när motståndarna gick från att vara juniorer till seniorer?Vi kan nog konstatera att så här långt har de flesta frågetecken som fanns innan säsongen rätats ut. Mitch Marner har varit lysande i formation tillsammans med (i sammanhanget) de gamla (i sammanhanget) rävarna James van Riemsdyk och Tyler Bozak verkar ha fått tillbaka en del av den glöd som saknats de senaste åren mycket tack vare Marners underbara ungdomliga entusiasm där varje mål och poäng verkar göra honom glad ända in i själen. Som en bonus verkar Marner ha utvecklat en riktig ”bromance” med Matt Martin Halvvägs in på säsongen ligger Maple Leafs på tredje plats i Atlantic division med 20 vinster och 48 poäng samtidigt som man har gjort 128 mål framåt. Det tål att tänkas på hur dessa siffror står sig gentemot förra säsongen då man på hela säsongen enbart mäktade med 29 vinster, 69 poäng och gjorde 198 mål.Det är dock läge att inta en något ödmjuk inställning till resterande delen av säsongen då det är nu den riktiga ”grinden” börjar och det kommer om inte annat bli en ytterligare viktig lärande process för det unga laget från Ontario. Men alldeles oavsett om det till slut blir en sejour i slutspelet eller inte har det skett något mycket viktigt kring laget. Till skillnad från tidigare säsonger känns inte längre laget slaget på förhand när man går in i matcher. Under helgen slog man exempelvis både New York Rangers och Ottawa Senators i en back to back på bortaplan, något som tidigare hade känts närmast som en utopi.Istället för att betygsätta hela laget kan det konstateras att det exempelvis nu - halvvägs in på nuvarande säsong - finns sex spelare som har gjort fler än tio mål vilket var resultatet efter hela den förra säsongen. Auston Matthews har med sina 21 mål redan fler mål än vad någon i laget mäktade med 2015/16. Nazem Kadri fortsätter att utvecklas i sin roll som shutdown-center samtidigt som han redan har gjort 18 mål jämfört med förra säsongens 17.Alla ljusglimtar till trots på den blåvita himlen fortsätter dock Mike Babcock och övriga ledare att mässa om hur viktigt det är att behålla lugnet och fansen gör bäst i att fortsätta påminna sig om att Maple Leafs är ett extremt ungt lag (åtta rookies just nu i laguppställningen!) som befinner sig i en lång inlärningsprocess. Det faktumet bör dock inte hindra någon från att njuta av att laget spelar en frejdig och underhållande hockey under tiden de lär sig blir ett bättre lag på väg mot det stora målet.

0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR MATHIAS JOHANSSON

På Twitter: Mathias68513

2017-01-19 19:18:00

