Matchserien fortfarande jämn mellan Maple Leafs och Capitals

Det står 2-2 i serien mellan Toronto och Washington men i ärlighetens namn kunde resultatet ha varit ett helt annat.





Kom ihåg att de tre första matcherna alla slutat med övertid och glädjen var som sig bör stor över att det unga laget vann två av de matcherna. Man har visat att laget kommer bli något att räkna med de kommande åren och har på ett underhållande och fartfyllt sätt demonstrerat att det inte finns någon särskilt stor respekt för säsongens President's Trophy-vinnare. Övertidsperioder kan ju dock, som vi alla vet, sluta precis hur som helst. Ibland har man exceptionell medvind, ibland motvind.



Det som är så intressant när det kommer till slutspel är ju också hur varje match för sig har sin helt egna karaktär. Leafs hade kanske lite oväntat stor framgång i de tre första matcherna när det gällde att spela sig genom mittzon och snabbt få ner pucken djupt i försvararnas zon och därifrån skapa både chanser och mål. I den fjärde matchen som gick natten mot torsdag hade Capitals verkat hitta lösningar på det problemet och Maple Leafs hade plötsligt väldigt mycket svårare att spela sig ur sin egen zon men framförallt hitta vägar genom mittzonen.



Återstår alltså om Mike Babcock och ledarstaben i sin tur kan hitta lösningar på detta nya problem inför fortsättningen när serien nu vänder tillbaka till



Just hur spelet såg ut den fjärde matchen oroar kanske särskilt mycket. Trots att matchen slutade 5-4 till Caps så kändes det aldrig så jämnt som slutresultatet visar. Större delen av matchen var snarare känslan att Washington "fått nog" av att ett gäng rookies höll på att ställa till med en superskräll. Toronto såg samtidigt lite påverkade ut av stundens allvar och kändes inte riktigt lika mycket på tårna som tidigare i serien. Färre tacklingar fullföljdes till hundra procent och passningarna var mindre precisa än föregående matcher.



Är det då kört för det unga Maple Leafs? Njae, matcherna ska ju givetvis spelas och det är väl inte alldeles omöjligt att de får extra energi av att få spela en match till i Air Canada Centre. Men om Washington spelar lika bra som i natt och om Toronto inte löser problemen med svaga inledningar och "det nya" problemet med att komma genom mittzon, så finns det stor risk för att säsongen tar slut på XXXdag.





Serien fortsätter enligt följande:



Match 5: fredag 21 april 01:00*

Match 6: söndag 23 april (tid ej klar ännu)

Match 7: tisdag 25 april (vid behov)



*Notera att datumen som listas är detsamma som i det nordamerikanska spelschemat. Den första matchen spelas alltså natten mot lördag klockan 01:00.

MATHIAS JOHANSSON

På Twitter: Mathias68513

2017-04-20 16:26:57

Det står 2-2 i serien mellan Toronto och Washington men i ärlighetens namn kunde resultatet ha varit ett helt annat.Visst är Washington fortfarande stora favoriter till att vinna matchserien mot Toronto men det unga laget från Kanada har visat att man kommer åtminstone inte ge sig utan en ordentlig fight.Lika fröjdfullt som det emellanåt är att se Maple Leafs anfalla, lika förfärligt kan det vara att se laget försvara sig. Trade deadline gav noll och intet i form av förändringar på backsidan. En brokig skara utgör den backbesättning som laget ställer upp med, när nu jakten på den första slutspelsplatsen sedan 2013/14 går in i sitt slutskede.Halva säsongen är nu avklarad (plus en match när detta publiceras) och till mångas förvåning ligger Toronto på en slutspelsplats, men viktigast av allt för alla fans kan det fortfarande konstateras att Auston Matthews verkligen är på riktigt!Säsongen är knappt fyra veckor gammal och det är dags för en första summering av vad som har hänt så här långt. Maple Leafs har spelat tolv matcher och nedan följer tolv korta punkter från vad vi har (och inte har...) bjudits på hittills.Hur bra kommer Auston Matthews vara och kan Maple Leafs undvika sistaplatsen?Säsongen 2015/2016 var resultatmässigt en katastrof för Toronto Maple Leafs. Ynka 69 poäng över en hel säsong borde få fansen i den stad som brukar kallas hockeyns Mecka att fullständigt gå bananas. Jämfört med föregående säsong höll sig fansen dock lugna och hyllade istället ”The Shanaplan” och hävdade att även om det blev färre poäng såg ändå spelet bättre ut. Men är det resonemanget resultatet av en känsla eller går det att underbygga med siffror?“If you think there’s no pain coming ... there’s pain coming.” De legendariska orden, som nästan blev till ett mantra under säsongen 2015/16, kom från Mike Babcock när han introducerades som ny coach för ett år sedan. Så är det smärta som är det bestående intrycket efter en säsong där Maple Leafs endast orkade skrapa ihop 69 poäng eller har fansen till en av de mest anrika klubbarna i hela NHL gått och skaffat sig masochistiska drag?Brendan Shanahan kunde inte göra mycket mer än att stå i Sportsnets studio och fånigt le som vore han ung och nykär igen. Till skillnad från förra årets draftlotteri gick pingpongbollarna Torontos väg i år och siffrorna 6 – 8 – 5 – 13 gjorde att Maple Leafs kommer att få välja först i årets draft. Experterna är tämligen eniga om att Auston Matthews är den som ska väljas först men låt oss för ett ögonblick leka djävulens advokat och se på tre anledningar varför Laine borde väljas som nummer ett.Leafs inledde försäsongen piggt med tre raka segrar som följdes upp med fem raka förluster. Idag kom beskedet om vilka som kommer starta säsongen i NHL.