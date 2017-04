Oväntat jämnt mellan Maple Leafs och Capitals

Visst är Washington fortfarande stora favoriter till att vinna matchserien mot Toronto men det unga laget från Kanada har visat att man kommer åtminstone inte ge sig utan en ordentlig fight.





Frågan är hur matcherna nu kommer att utvecklas när den slutspelstörstande publiken i Ontario skall få se sitt favoritlag försöka fortsätta stå upp mot favoriterna Washington. Även om Toronto kanske har gjort det bättre än någon vågat hoppas på, ligger favoritskapet i fortsättningen kvar på Caps.



Det finns dock orosmoln på den blåvita horisonten och det handlar om skadorna på backbesättningen. Nikita Zaitsev är fortsatt ”day to day”, de flesta tror dock att han ska kunna göra comeback i match tre – men i vilken form kommer han att återvända? I lördagens match åkte



Vidare på försvarsfronten så har



Vad gäller spelet framåt har egentligen ingen formation stuckit ut från mängden.



Washingtons coach Barry Trotz har till synes använt sin fördel av att få byta sist till att primärt försvåra för Maple Leafs succékedja med Auston Matthews,



Efter två matcher står det alltså 1-1 men alldeles oavsett hur det här slutar så är det en glädje att Toronto verkligen inte har gett upp något på förhand utan efter sina resurser stått upp bra. Nu kommer man att få uppleva hur det är att spela på hemmaplan inför en fanatisk publik.



På Twitter: Mathias68513

2017-04-17 16:29:50

