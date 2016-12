Orca's Corner: #4 - 2017, då jävlar

Kort sammanfattning av vad ni missat sen vi hördes sist: Vancouver har gått 3-2-0, Jannik Hansen har blivit skadad efter en kontroversiell tackling (igen), Jacob Markström har behandlats som Curtis McElhinney (igen), Anton Rödin har gjort NHL-debut och försvunnit, Henrik Sedin och Alex Burrows har jubilerat och Canucks två bästa backar har återvänt från sjukstugan. Pfjuuue…

Delad etta i spelade matcher (80)

i spelade matcher (80) Etta i mål (24)

i mål (24) Tvåa i assists (28)

i assists (28) Etta i poäng (52)

Sist i ligan med 27.9 skott per spelade match.

Man har spenderat kortast tid i ligan med ledning.

26 av 37 matcher har man släppt in första målet (vilket spontant känns som att det har något med föregående rekordnotering att göra)

"I just don’t see the endgame here, continuing to ride Ryan Miller.” – Jason Botchford, The Province. Angående det faktum att Jacob Markström varit mer eller mindre precis lika bra som Miller under 1 ½ säsong, har kontrakt i flera år efter den här säsongen, är tio år yngre och inte sitter på $6 miljoner eller blir UFA som 37-åring i sommar. Hashtag YouthMovement.

“I believe Ryan Miller is one of the best goalies in the league” – Willie Desjardins, Vancouver Canucks.

"It's been a fun journey to 800. I never thought I'd make it to this point. I was a fourth liner with the Grrrowl - with three Rs!" – Burrows. Säger allt om killens karriär. Odraftat, NHL-debut som 25-åring och nu, 10 år senare: 800 matcher, 378 poäng. Hatten av, Burr!

The Games(Markström: .969 %) - W(Miller: .840 %) - L(Markström: .917 %) - L(Miller: .973 %) - W(Miller: .923 %) - W***"Veckan" började med något så ovanligt som en home and home mot Winnipeg Jets. Chris Tanev återvände efter lång skadefrånvaro och fick spela mot brorsan i det första av två möten, där lagen broderligt delade på skumpan och tog varsin 4-1 seger. Under det andra mötet lagen emellan så spelade Henrik Sedin sin 1200:onde NHL-match – och hyllningen var lika avslagen som Canucks. Ovärdigt en Sedin, då inget är gott nog för Henrik och Daniel enligt denne bloggare. Canucks packade sedan ihop sitt pick och pack och drog till Calgary och spelade som ett gäng bakfulla beerleaguers. 4-1 smickrade Canucks som orkade med 14 skott på mål på 60 minuter. Starkt. Ryan Miller och Loui Eriksson såg sedermera till att Canucks vann TVÅ RAKA – streak on the way! – vilket är betydande, då Canucks nu gått 37 omgångar utan att vinna två raka under ordinarie tid. Så en regulation win och en OT-win i rad är ju närmast ett julmirakel. Vancouver avslutar nu året med att dansa med McDavid o Co. på nyårsafton – kan man ta en tredje raka i sin tredje match på fyra dagar? Ja, om Markström håller nollan. Annars är det kört. Gott nytt år, Jacob!***The King of 2016Den här bloggen älskar Bo Horvat och har föreslagit ett sexårskontrakt med en caphit på $4-4.25 miljoner . Men kanske är det under marknadsvärde för den gode Bo, lagets framtida kapten. Såhär sammanfattas nämligen Horvats kalenderår:Det bör hållas i åtanke att Bo Horvat matchas som en tredjecenter av geniet Willie Desjardins. Bo är en habil spelare, men han är ju ingen Brandon Sutter – det ska gudarna veta.***Attack of the StatsVancouver har ett, jag vågar slå fast det, unikt Excelark på G på andra sidan pölen. Under säsongen 2016/17 så har man lyckats med följande statistiska trampolinhopp:Trots allt detta så är man ynka fyra poäng ifrån en Wild Card-plats i väst. Det bör väl nämnas i sammanhanget att man samtidigt parkerar på en stark 26:e plats i ligan som helhet.***This is Rogers ArenaVancouver Canucks har, tro det eller ej, varit ganska starka på hemmaplan under säsongen. Så trots att man aldrig har ledningen, sällan gör första målet och skjuter minst skott i ligan så stoltserar man med 12-6-2 på hemmaplan, vilket är gott nog för topp 10 i ligan. Bortaplan? 4-12-1. Vilket inte är gott nog för topp 10 i ligan. Kan Canucks be om att få avsluta säsongen med en 45 matcher lång road trip för att säkerställa ett topp 3-val i draften i sommar?1. #33 Henrik Sedin 24 (9+15), 37 GP2. #53 Bo Horvat 23 (10+13), 37 GP3. #22 Daniel Sedin 22 (10+12), 37 GP. #30/#25 Ryan Miller/Jacob Markström. #23/#8 Alex Edler/Chris Tanev. #21 Loui Eriksson: Daniel Sedin är endast 20 matcher ifrån 1200 NHL-matcher.: Henrik Sedin är 6 ynka poäng ifrån 1000 poäng, Daniel är 36 poäng ifrån.: Daniel Sedin står noterad för 599 assistpoäng i NHL – min spåkula säger att han knäcker 600 före 2017 tickar igång (Kanadensisk tid).matcher för Henrik Sedin i NHL, och i Canucks. Jubileet tog plats i returmötet mot Winnipeg Jets, och Vanouver förlorade 1-4. Henriks match kommer främst minnas för den luftfärd han förärades av Patrik Laine - symboliskt värre.matcher för Alex Burrows i NHL, och i Canucks. Jubileet inträffade hemma mot Anaheim , i en match där Canucks kom från 0-2 för att vinna 3-2 i OT. Höjdpunkten för Burrows var när det såg ut som han skulle droppa handskarna mot Ryan Kesler. Då fick även denne, anti-fighting, hockeyälskare puls.NHL-match för Anton Rödin. Det har varit en lång resa för fjolårets "SHL MVP", men i vad som (förhoppningsvis) kommer minnas som säsongens sämsta match, så skrinnade Anton Rödin in i NHL:s historieböcker. Det blev dryga 7 minuter och sen rakt upp på läktaren för Rödin. Just Willie things.Citatet 3: