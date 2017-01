Orca's Corner: #6 - #HENR1K

Sedan julhelgen har Vancouver Canucks gått 8-1-3, till stor del framburna av Ryan Miller, som på ålderns höst verkat hitta tillbaka till sin prime. Miller har 9 starter av 12, och har räddat .969% av skotten han fått emot sig i 5 mot 5-spel under den perioden. Är Willie Desjardins missförstådd? Är Canucks ett slutspelslag? Nja, sanningen är att man pretty much har identiska stats som man hade i fjol vid samma tidpunkt – och vi vet alla hur det slutade.





vs Devils: 1-2 OTL (Markström: .909%)

vs Predators: 1-0 W (Miller: 1,000%)

vs Panthers: 2-1 W (Miller: .971%)



Så, fem av sex möjliga poäng på kontot. Tre (!) insläppta mål och fyra (!) framåt. Vilken actionspäckad hockey det bjuds på i Rogers Arena! Det är tur man uppskattar bra målvaktsspel, för that’s about it för stunden. Canucks är, tro det eller ej, faktiskt topp 10 (!) i ligan sedan man bröt sin nio matcher långa förlustsvit i November, och under den perioden har man haft en pace på 101 poäng över 82 matcher. Detta trots att man sportar en PP % som är historiskt dålig (#10 på listan över sämsta sedan lockouten) med 13,4 % och ett lag där ingen ens sniffar på point-per-game. Frågan är när bubblan spricker i år? Klart är i alla fall att Vancouver, sin fina form till trots, återfinns utanför slutspelsplatserna som lag #9 i Western. Nog om det nu, över till veckans sanna höjdpunkt: #HENR1K

***

#HENR1K

Alex Edler spelade pucken genom mittzon,



Well, Henrik Sedin är numer Vancouver Canucks otvivelaktige störste spelare. Han har spelat flest matcher, gjort flest poäng och kommer att fortsätta bygga på den statistiken minst ett år till. Att hans 1000:de poäng var framspelat av Daniel och Edler var poetiskt, att det var Lu i motståndarkassen en fin detalj, men det var Henriks ögonblick. Hans återhållsamma firande, och framhållande av lagkamraternas betydelse, var Henrik i sitt esse. Här hade han gjort sin tusende



Vi avslutar med lite statistik: Henrik Sedin är den ende Canuck att ha gjort 1000 poäng för klubben och han är spelare #85 genom historien att nå 1000. Med sina 1213 matcher och 1000 poäng så återfinns han på #4 bland svenskarna, medan hans 767 assist är den tredje bästa noteringen bland svenskar. Hans CV inkluderar Art Ross (2010), Hart Trophy (2010), All-Star (2008, 2011, 2012) och King Clancy (2016). Utöver det har han vunnit Guldpucken (1999), OS-guld (2006), VM-guld (2013). En sak är säker, #33 och #22 kommer hissas till taket i Rogers Arena – och båda tvillingarna kommer återfinnas i

***

Sedin Trophy 2016-17

1. #53 Bo Horvat 30 (13G+17A), 47 GP

2. #33 Henrik Sedin 30 (11G+19A), 47 GP

3. #22 Daniel Sedin 26 (11G+15A), 47 GP



Pavel Bure Award

1. #33 Henrik Sedin

2. #30 Ryan Miller

3. #21 Loui Eriksson



The Final Countdown

1000: Daniel, som poetisk nog fick passningspoäng på brodern Henriks milstolpe, är i och med assisten bara 32 poäng ifrån 1000. Hinner han före säsongen är över? Tveksamt. Men vi håller tummarna!

300: Alex Edler är 12 poäng ifrån 300. Edler lär komma ihåg NHL-poäng #288 dock, då det var backens öppnande passning som ledde till Henrik Sedins enorma milstolpe.

200: Alex Burrows är 9 mål ifrån 200 NHL-mål. Skulle han nå de 16 mål som krävdes inför säsongen så vore det Burrows bästa notering sedan 2014-15. “Burr” har bara gjort 15 + mål en gång sedan 2011-12.

100: Bo Horvat är 5 poäng ifrån 100. Centern är också 3 matcher ifrån 200 NHL-matcher.

***



2017-01-22 12:08:00



