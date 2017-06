Elias Pettersson, från Sundsvall, vald som femte spelaren av Vancouver Canucks.

Elias Pettersson till Canucks – hoppas få spela med Dahlén

Elias Pettersson blev femte spelaren att gå i 2017-års draft och blev vald av Vancouver Canucks. Nu hoppas nyblivne Växjöspelaren på fortsatt spel med bästa kompisen Jonathan Dahlén.





18-årige Pettersson har två säsonger bakom sig med spel i Allsvenskan för Timrå men kommer nästa säsong testas på högre nivå då han skrivit på ett kontrakt med Växjö Lakers. Under fjolårssäsongen noterades han för 41 poäng (19+22) på 43 matcher och var även med under junior-VM i



Och i



– Ja, men när han trejdades från Ottawa till Vancouver var min första tanke inte att jag skulle bli plockad som femma i draften. Men det känns bra att ha min bäste vän i Vancouver också, säger Elias Pettersson i ett pressmeddelande från NHL, enligt Expressen.se.



Och självklart är målet att spela i NHL så snart som möjligt.



– Jag vill spela i NHL så fort som möjligt, det har alltid varit min dröm. Men samtidigt vill jag inte stressa utan vara helt redo, säger han till Canucks TV.







