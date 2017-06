Hur får Vegas sitt lag?

Vegas Golden Knight går in i NHL kommande säsong. Men hur får de ihop sitt lag?

För första gången sedan 2000 ska NHL utökas. 30 lag blir till 31 när Las Vegas får ett hockeylag – Vegas Golden Knights. Processen har inte varit helt enkel, utan expansionen har diskuterats fram och tillbaka i flera år.



Kansas City, Quebec och Seattle har alla varit uppe som alternativ – men det blev Las Vegas som fick chansen. En inte allt för vågad gissning är dock att vi får en ny expansion inom en inte allt för avlägsen framtid, då balansen i ligan givetvis mår bättre av ett jämnt antal lag.



Men nu lägger vi fokus på Las Vegas. NHL blev den första av de fyra stora ligorna att ta steget in i Sin City – och nu ska det byggas ett nytt lag från grunden, med allt vad det innebär.



För att säkerställa att det fanns någon form av publikunderlag behövde ägargruppen sälja säsongsbiljetter på förhand, och när ligan öppnade upp för möjligheten att exponera hade Vegas sålt drygt 13 000 säsongsbiljetter. I juli 2015 kom så den officiella förfrågan från Bill Foley – man ville expandera till Las Vegas. Ett år senare godkändes förfrågan och Foley har bundit upp sig på att spendera $500 miljoner.



I november 2016 offentliggjordes namnet Vegas Golden Knight. ”Las” exkluderas alltså från det officiella namnet. I loggan representeras staden av ett ”V”.



Den slutliga inbetalningen till ligan kom i mars i år. Där och då blev man formellt en del av NHL och kunde börja arbeta med exempelvis spelarrekrytering.



---



Organisationen



För ett år sedan presenterades George McPhee som Vegas första general manager. Vegas var tydliga med att man ville ha en erfaren GM när man skulle bygga en ny organisation från grunden – och McPhee kommer med en solid bakgrund.



Den tidigare New York Rangers- och New Jersey-forwarden var Washingtons general manager från 1997 till 2014, och jobbade dessförinnan i Vancouver under en handfull år. Den numera 58-årige kanadensaren kom omgående igång, men man fick alltså inte börja rekrytera spelare förrän i mars 2017.



Den första spelaren att signas var Reid Duke. 21-åringen draftades av Minnesota 2014, men något kontrakt med Wild signerades aldrig. Centern från Brandon Wheat Kings fick två månader senare sällskap av Vadim Shipachyov som Vegas andra spelare. Ryssen har några väldigt fina säsonger i KHL bakom sig och har imponerat stort i det ryska landslaget. Han sågs som en mycket attraktiv spelare inför sommaren, och det blev alltså Vegas som lade beslag på honom. Shipachyov satte sin signatur på ett tvåårskontrakt värt $4,5 miljoner per säsong.



I april gjorde Vegas klart med sin första coach. Valet föll på Gerard Gallant, senast i Florida. 53-åringen har även varit i Montreal, New York Islanders och Columbus. Mike Kelly, Gallants assisterande coach i Panthers, följde också med till Vegas tillsammans med Ryan Craig, som därmed avslutar sin aktiva karriär.



I organisationen hittar vi även Dave Prior som målvaktscoach, en position han även hade under McPhee i Capitals. Scott Luce var en ansedd Director of Scouting för Florida, men fick lämna Panthers 2016 och får nu liknande uppgifter för Vegas. Murray Craven, som spelade för bland annat Philadelphia, Chicago och San José, har varit en stor del av expansionsprocessen och innehar titeln Senior VP of Hockey Operations.



---



Expansionsdraften



Reid Duke och Vadim Shipachyov kommer man inte långt med, utan Vegas behöver givetvis fler spelare. Man kan drafta, signa free agents, göra trades och försöka fynda än mer i Europa – men det stora verktyget är expansionsdraften.



Ligans övriga 30 lag ska helt enkelt förse Vegas med en spelare vardera.



När Columbus och Minnesota klev in i ligan 2000 fick man nöja sig med bottenskrap i expansionsdraften, men den här gången lär Vegas kunna samla på sig ett aningen bättre lag. Hur går det då till?



- Ligans 30 lag har rätt att skydda ett antal av sina spelare, enligt två alternativ. Antingen en målvakt, tre backar och sju forwards – eller en målvakt och åtta utespelare oavsett position. 2000 kunde lagen skydda betydligt fler spelare.



- Enbart spelare med mer än två säsongers professionell hockey – som definieras som NHL- eller AHL-spel – inkluderas i draften. Edmonton behöver exempelvis inte skydda Connor McDavid.



- Lagen tvingas skydda spelare med en no movement-klausul i sitt kontrakt (förutom om kontraktet går ut till sommaren), om spelaren i fråga inte avsäger sig den klausulen.



- Lagen måste exponera (göra tillgängliga) minst två forwards och en försvarare som har spelat antingen 40 matcher säsongen 16/17 eller 70 matcher över 15/16 och 16/17, och som är signade över säsongen 17/18. Man måste även exponera en målvakt som är under kontrakt för säsongen 17/18 eller som har RFA-status.



- Vegas måste välja minst tre målvakter, nio försvarare och 14 forwards. 20 av de 30 spelarna måste vara under kontrakt säsongen 17/18.



- Vegas val offentliggörs samtidigt som NHL Awards den 21 juni. Senast den 17 juni ska ligans 30 lag skicka in sin lista på skyddade spelare. Den 18 juni offentliggörs listorna.



- Inför draften kan Vegas också signa pending RFA:s och UFA:s under ett 48 timmar långt fönster. Om ett lag förlorar en spelare på det sättet exkluderas laget från expansionsdraften. Enbart en spelare per lag kan signas.



- En spelare som plockas i expansionsdraften kan inte bytas tillbaka till sitt ursprungliga lag förrän den 1 januari 2018 eller köpas ut förrän efter säsongen 17/18.



- Spelare som har missat minst 60 raka matcher på grund av skada och vars vidare karriär är hotad kan exkluderas från expansionsdraften. Ett sådant exempel är Arizonas Dave Bolland.



- Under expansionsdraften måste Vegas nå minst 60 procent ($43,8 miljoner) av den gångna säsongens lönetak ($73 miljoner).



- Lagen som inte följer reglerna straffas av ligan, exempelvis genom att förlora draftval eller spelare.



---



Rykten



Det cirkulerar en mängd rykten kring ligan och många förväntar sig en hektisk period fram till free agency den 1 juli. Vissa lag riskerar att tappa spelare i expansionsdraften och byter hellre bort dem istället för att gå miste om dem utan ersättning. Anaheim är ett sådant exempel. Oavsett om man väljer att skydda 1+3+7 eller 1+8 så skulle exempelvis Rickard Rakell, Jakob Silfverberg eller någon av deras backar exponeras. Ducks kan alltså hitta på något de kommande dagarna och Sami Vatanen sägs vara på marknaden.



Ett annat alternativ är att göra en deal med Vegas där man helt enkelt kommer överens om att Golden Knights ska ta en viss spelare mot kompensation, eller att undvika att ta en viss spelare. Rykten säger att så är fallet för just Ducks.



Vegas ska också vara redo att ta på sig något dåligt kontrakt om man samtidigt får betalt för det. Columbus sägs till exempel vara redo att skicka David Clarkson, en 1st rounder och en prospect till Vegas.



Chicago har ingen vidare frihet inför expansionsdraften och är i en tuff sits mot lönetaket. Åtta spelare – Corey Crawford, Duncan Keith, Brent Seabrook, Niklas Hjalmarsson, Patrick Kane, Jonathan Toews, Marian Hossa och Artem Anisimov – sitter på no movement-klausuler, vilket innebär att Blackhawks antingen kan skydda en back eller tre forwards utöver de spelarna.



Det har lett till rykten att Vegas skulle lägga beslag på Trevor van Riemsdyk eller Marcus Krüger i expansionsdraften och helt enkelt få den andra i en separat trade.



Under en längre tid har Vegas ryktats vara intresserade av Philadelphias målvakt Michal Neuvirth i expansionsdraften. På slutet har även Michael Del Zotto nämnts som ett alternativ.



I samband med VM målades Vadim Shipachyov lag- och kedjekamrat Yevgeni Dadonov upp som ett hett alternativ för Vegas, men de ryktena verkar ha svalnat av.



Det kanske mest intressanta ryktet handlar om Marc-Andre Fleury. Pittsburghs målvakt har gått med på att waiva sin no movement-klausul inför expansionsdraften, så att Penguins kan exponera honom och skydda Matt Murray. Fleury har två år kvar på sitt nuvarande kontrakt och vore en mycket fin förstärkning för Vegas, men Penguins ryktas också undersöka en eventuell trade.



---



Den 18 juni offentliggörs alltså listorna över de skyddade spelarna och den 21 juni presenterar Vegas sina val. SvenskaFans återkommer givetvis med en mock draft över expansionsdraften.

