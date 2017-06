Inför expansionsdraften – de skyddade spelarna, lag-för-lag

Under söndagen offentliggjorde NHL listorna med de skyddade spelarna inför expansionsdraften.





Exempelvis sägs både Anaheim och Columbus ha sådana deals på plats. Bara för att en spelare exponeras av ett visst lag innebär det alltså inte att Golden Knights kommer lägga beslag på honom.







---



Inför expansionsdraften – de skyddade spelarna lag-för-lag



Lagen kan skydda spelare enligt två alternativ, antingen en målvakt, tre backar och sju forwards – eller en målvakt och totalt åtta utespelare. Noterbart är att spelare med no movement-klausuler måste inkluderas (om de inte avsäger sig klausulen, som Marc-Andre Fleury eller Tobias Enström) och att det enbart är spelare med minst två säsongers professionell hockey som inkluderas i expansionsdraften.



Anaheim Ducks (1-3-7)



Målvakt: John Gibson

Backar: Hampus Lindholm, Cam Fowler, Kevin Bieksa

Forwards: Corey Perry, Ryan Getzlaf, Ryan Kesler, Andrew Cogliano, Rickard Rakell, Jakob Silfverberg, Antoine Vermette



Arizona (1-3-7)



Målvakt: Chad Johnson

Backar: Oliver Ekman-Larsson, Alex Goligoski, Connor Murphy, Luke Schenn

Forwards: Tobias Rieder, Jordan Martinook, Anthony Duclair, Nick Cousins



Boston (1-3-7)



Målvakt: Tuukka Rask

Backar: Torey Krug, Zdeno Chara, Kevan Miller

Forwards: David Krejci, Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Backes, Riley Nash, David Pastrnak, Ryan Spooner



Buffalo (1-3-7)



Målvakt: Robin Lehner

Backar: Nathan Beaulieu, Jake McCabe, Rasmus Ristolainen

Forwards: Tyler Ennis, Marcus Foligno, Zemgus Girgensons, Evander Kane, Johan Larsson, Ryan O’Reilly, Kyle Okposo



Calgary (1-3-7)



Målvakt: Mike Smith

Backar: TJ Brodie, Mark Giordano, Dougie Hamilton

Forwards: Mikael Backlund, Sam Bennett, Micheal Ferland, Michael Frolik, Johnny Gaudreau, Curtis Lazar, Sean Monahan



Carolina (1-3-7)



Målvakt: Scott Darling

Backar: Justin Faulk, Ryan Murphy, Trevor Carrick

Forwards: Jordan Staal, Jeff Skinner, Philip Di Giuseppe, Elias Lindholm, Brock McGinn, Victor Rask, Teuvo Teräväinen



Chicago (1-3-7)



Målvakt: Corey Crawford

Backar: Brent Seabrook, Duncan Keith, Niklas Hjalmarsson

Forwards: Patrick Kane, Jonathan Toews, Marian Hossa, Artem Anisimov, Ryan Hartman, Richard Panik, Tomas Jurco



Colorado (1-3-7)



Målvakt: Semyon Varlamov

Backar: Erik Johnson, Nikita Zadorov, Tyson Barrie

Forwards: Nathan MacKinnon, Matt Duchene, Gabriel Landeskog, Sven Andrighetto, Blake Comeau, Rocco Grimaldi, Matt Nieto



Columbus (1-3-7)



Målvakt: Sergei Bobrovsky

Backar: Seth Jones, Ryan Murray, David Savard

Forwards: Brandon Saad, Brandon Dubinsky, Nick Foligno, Scott Hartnell, Cam Atkinson, Boone Jenner, Alexander Wennberg



Dallas (1-3-7)



Målvakt: Ben Bishop

Backar: John Klingberg, Esa Lindell, Stephen Johns

Forwards: Jamie Benn, Jason Spezza, Tyler Seguin, Dominic Roussel, Valeri Nichushkin, Radek Faksa, Brett Ritchie



Detroit (1-3-7)



Målvakt: Jimmy Howard

Backar: Mike Green, Danny DeKeyser, Nick Jensen

Forwards: Henrik Zetterberg, Frans Nielsen, Gustav Nyquist, Justin Abdelkader, Anthony Mantha, Andreas Athanasiou, Tomas Tatar



Edmonton (1-3-7)



Målvakt: Cam Talbot

Backar: Andrej Sekera, Oscar Klefbom, Adam Larsson

Forwards: Ryan Nugent-Hopkins, Milan Lucic, Jordan Eberle, Mark Letestu, Patrick Maroon, Zack Kassian, Leon Draisaitl



Florida (1-8)



Målvakt: James Reimer

Backar: Aaron Ekblad, Keith Yandle, Mark Pysyk, Alex Petrovic

Forwards: Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Vincent Trocheck, Nick Bjudstad



Los Angeles (1-8)



Målvakt: Jonathan Quick

Backar: Drew Doughty, Jake Muzzin, Alec Martinez, Derek Forbort

Forwards: Anze Kopitar, Jeff Carter, Tyler Toffoli, Tanner Pearson



Minnesota (1-3-7)



Målvakt: Devan Dubnyk

Backar: Ryan Suter, Jonas Brodin, Jared Spurgeon

Forwards: Zach Parise, Mikko Koivu, Jason Pominville, Charlie Coyle, Mikael Granlund, Nini Niederreiter, Jason Zucker



Montreal (1-3-7)



Målvakt: Carey Price

Backar: Shea Weber, Jeff Petry, Jordi Benn

Forwards: Paul Byron, Philipp Danault, Jonathan Drouin, Alexander Galchenyuk, Max Pacioretty, Andrew Shaw, Brendan Gallagher



Nashville (1-8)



Målvakt: Pekka Rinne

Backar: PK Subban, Roman Josi, Mattias Ekholm, Ryan Ellis

Forwards: Filip Forsberg, Calle Järnkrok, Ryan Johansen, Viktor Arvidsson



New Jersey (1-8)



Målvakt: Cory Schneider

Backar: Andy Greene, John Moore, Micro Mueller, Damon Severson

Forwards: Taylor Hall, Adam Henrique, Kyle Palmieri, Travis Zajac



NY Islanders (1-8)



Målvakt: Thomas Greiss

Backar: Johnny Boychuk, Nick Leddy, Travis Hamonic, Ryan Pulock, Adam Pelech

Forwards: Andrew Ladd, John Tavares, Anders Lee



NY Rangers (1-3-7)



Målvakt: Henrik Lundqvist

Backar: Marc Staal, Ryan McDonagh, Nick Holden

Forwards: Rick Nash, Derek Stepan, Chris Kreider, Mats Zuccarello, JT Miller, Kevin Hayes, Mika Zibanejad



Ottawa (1-3-7)



Målvakt: Craig Anderson

Backar: Dion Phaneuf, Erik Karlsson, Cody Ceci

Forwards: Mike Hoffman, Derick Brassard, Mark Stone, Kyle Turris, Zack Smith, Jean-Gabriel Pageau, Ryan Dzingel



Philadelphia (1-3-7)



Målvakt: Anthony Stolarz

Backar: Shayne Gostisbehere, Radko Gudas, Brandon Manning

Forwards: Claude Giroux, Jakub Voracek, Brayden Schenn, Valtteri Filppula, Sean Couturier, Wayne Simmonds, Scott Laughton



Pittsburgh (1-8)



Målvakt: Matt Murray

Backar: Kris Letang, Olli Määttä, Justin Schultz, Brian Dumoulin

Forwards: Evgeni Malkin, Sidney Crosby, Phil Kessel, Patric Hörnqvist



San José (1-3-7)



Målvakt: Martin Jones

Backar: Brent Burns, Marc-Edouard Vlasic, Justin Braun

Forwards: Joe Pavelski, Logan Couture, Tomas Hertl, Chris Tierney, Melker Karlsson, Jannik Hansen, Ryan Carpenter



St. Louis (1-3-7)



Målvakt: Jake Allen

Backar: Alex Pietrangelo, Jay Bouwmeester, Joel Edmundson

Forwards: Vladimir Tarasenko, Paul Stastny, Alexander Steen, Jaden Schwartz, Patrik Berglund, Ryan Reaves, Vladimir Sobotka



Tampa Bay (1-3-7)



Målvakt: Andrei Vasilevsky

Backar: Victor Hedman, Anton Strålman, Braydon Coburn

Forwards: Steven Stamkos, Ryan Callahan, Nikita Kucherov, Alex Killorn, Vladislav Namestnikov, Ondrej Palat, Tyler Johnson



Toronto (1-3-7)



Målvakt: Frederik Andersen

Backar: Morgan Reilly, Jake Gardiner, Connor Carrick

Forwards: Nazem Kadri, James van Riemsdyk, Tyler Bozak, Leo Komarov, Matt Martin, Josh Leivo, Connor Brown



Vancouver (1-3-7)



Målvakt: Jacob Markström

Backar: Alexander Edler, Chris Tanev, Erik Gudbranson

Forwards: Daniel Sedin, Henrik Sedin, Loui Eriksson, Sven Beartschi, Markus Granlund, Bo Horvat, Brandon Sutter



Washington (1-3-7)



Målvakt: Braden Holtby

Backar: Matt Niskanen, John Carlson, Dmitry Orlov

Forwards: Alexander Ovechkin, Nicklas Bäckström, Evgeny Kuznetsov, Andre Burakovsky, Marcus Johansson, Lars Eller, Tom Wilson



Winnipeg (1-3-7)



Målvakt: Connor Hellebuyck

Backar: Dustin Byfuglien, Tyler Myers, Jacob Trouba

Forwards: Mark Scheifele, Blake Wheeler, Bryan Little, Joel Armia, Andrew Copp, Adam Lowry, Mathieu Perreault



---



3 KOMMENTARER 924 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-06-18 16:51:00

