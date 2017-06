Inför expansionsdraften – vilka spelare är tillgängliga?

Listorna med de skyddade spelarna har presenterats – men vilka spelare kan Vegas ta?





Det kan vara värt att notera att en del lag – Anaheim, Columbus och NY Islanders, till exempel – redan rapporteras ha deals med Vegas om att ta specifika spelare. Ducks vill exempelvis inte gå miste om Josh Manson eller Sami Vatanen. Ännu fler sådana deals lär förhandlas fram under de kommande dagarna innan Vegas lag presenteras den 21 juni.



Men vi listar likväl intressanta spelare som inte skyddades – oavsett om Vegas kan tänkas ha en deal eller inte med det givna laget. Notera att det bara är ett urval.



---



Anaheim



Patrick Eaves, Josh Manson, Clayton Stoner, Sami Vatanen, Jonathan Bernier



Arizona



Alexander Burmistrov, Shane Doan, Peter Holland, Radim Vrbata, Zbynek Michalek, Louis Domingue



Boston



Matt Beleskey, Jimmy Hayes, Drew Stafford, John-Michael Liles, Adam McQuaid, Colin Miller, Joe Morrow, Anton Khudobin, Malcolm Subban



Buffalo



Brian Gionta, Matt Moulson, Zach Bogosian, Cody Franson, Josh Gorges, Anders Nilsson, Linus Ullmark



Calgary



Lance Bouma, Troy Brouwer, Alex Chiasson, Matt Stajan, Kris Versteeg, Deryk Engelland, Michael Stone, Dennis Wideman, Brian Elliott



Carolina



Lee Stempniak, Joakim Nordström, Eddie Läck, Cam Ward



Chicago



Andrew Desjardins, Marcus Krüger, Dennis Rasmussen, Brian Campbell, Johnny Oduya, Ville Pokka, Victor Svedberg, Trevor van Riemsdyk



Colorado



Joe Colborne, Mikhail Grigorenko, John Mitchell, Carl Söderberg, Fedor Tyutin, Patrick Wiercioch, Calvin Pickard



Columbus



Josh Anderson, Matt Calvert, Sam Gagner, William Karlsson, Jack Johnson, Joonas Korpisalo



Dallas



Cody Eakin, Jiri Hudler, Patrick Sharp, Dan Hamhuis, Patrik Nemeth, Jamie Oleksiak, Kari Lehtonen, Antti Niemi



Detroit



Luke Glendening, Darren Helm, Drew Miller, Riley Sheahan, Jonathan Ericsson, Niklas Kronwall, Xavier Ouellet, Petr Mrazek



Edmonton



David Desharnais, Justin Fontaine, Matt Hendricks, Benoit Pouliot, Kris Russell, Laurent Brossoit



Florida



Jaromir Jagr, Jussi Jokinen, Derek MacKenzie, Jonathan Marchessasult, Reilly Smith, Thomas Vanek, Jason Demers, Roberto Luongo



Los Angeles



Dustin Brown, Kyle Clifford, Marian Gaborik, Jarome Iginla, Trevor Lewis, Jordan Nolan, Brayden McNabb



Minnesota



Martin Hanzal, Erik Haula, Eric Staal, Chris Stewart, Matt Dumba, Christian Folin, Nate Prosser, Marco Scandella, Darcy Kuemper



Montreal



Dwight King, Tomas Plekanec, Alexander Radulov, Chris Terry, Brandon Davidson, Alexei Emelin, Andrei Markov, Nikita Nesterov, Al Montoya



Nashville



Pontus Åberg, Mike Fisher, Cody McLeod, James Neal, PA Parenteau, Mike Ribeiro, Colton Sissons, Craig Smith, Colin Wilson, Matt Irwin, Yannick Weber



New Jersey



Mike Cammalleri, Jacob Josefson, Devante Smith-Pelly, Ben Lovejoy, Keith Kinkaid



NY Islanders



Josh Bailey, Jason Chimera, Casey Cizikas, Cal Clutterbuck, Nikolay Kulemin, Brock Nelson, Ryan Strome, Calvin de Haan, Jean-Francois Berube, Jaroslav Halak



NY Rangers



Jesper Fast, Michael Grabner, Oscar Lindberg, Brandon Pirri, Kevin Klein, Brendan Smith, Antti Raanta



Ottawa



Alexandre Burrows, Stephane da Costa, Clarke MacArthur, Bobby Ryan, Viktor Stålberg, Timmy Wingels, Mark Borowiecki, Fredrik Claesson, Marc Methot, Andrew Hammond



Philadelphia



Pierre-Edouard Bellemare, Michael Raffl, Matt Read, Jordan Weal, Dale Weise, Michael Del Zotto, Andrew MacDonald, Steve Mason, Michal Neuvirth



Pittsburgh



Nick Bonino, Carl Hagelin, Chris Kunitz, Bryan Rust, Trevor Daley, Ian Cole, Marc-Andre Fleury



San José



Mikkel Boedker, Patrick Marleau, Joe Thornton, Joel Ward, Brenden Dillon, Paul Martin



St. Louis



Kyle Brodziak, Dmitrij Jaskin, Jori Lehterä, Magnus Pääjärvi, David Perron, Nail Yakupov, Carl Gunnarsson



Tampa Bay



JT Brown, Erik Condra, Cedric Paquette, Jason Garrison, Slater Koekkoek, Andrej Sustr, Peter Budaj, Kristers Gudlevskis



Toronto



Brian Boyle, Brendan Leipsic, Kerby Reichel, Matt Hunwick, Alexey Marchenko, Martin Marincin, Roman Polak



Vancouver



Reid Boucher, Derek Dorsett, Drew Shore, Luca Sbisa, Ryan Miller



Washington



Jay Beagle, Brett Connolly, TJ Oshie, Justin Williams, Daniel Winnik, Karl Alzner, Brooks Orpik, Nate Schmidt, Kevin Shattenkirk, Philipp Grubauer



Winnipeg



Marko Dano, Shawn Matthias, Tobias Enström, Paul Postma, Mark Stuart, Michael Hutchinson, Ondrej Pavelec



---



1 KOMMENTARER 241 VISNINGAR 1 KOMMENTARER241 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-06-18 17:32:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-06-18 17:32:00

Listorna med de skyddade spelarna har presenterats – men vilka spelare kan Vegas ta?Under söndagen offentliggjorde NHL listorna med de skyddade spelarna inför expansionsdraften.Vegas Golden Knights går in i NHL kommande säsong. Men hur får de ihop sitt lag?Nya laget har fått ett namn, en logga och klubbfärger.Stormen inför expansionsdraften har börjatNamn, logga och färger avslöjas den 22 novemberVicepresidenten ger en uppdatering på vad som händer i Las VegasFyra anledningar för dig som svensk att hålla på NHLs nya lagLas Vegas värvar till det sportsliga teamet - två nya namn klara, fler på ingångFör lite drygt en månad sedan blev det klart att NHL utökas med ett lag till säsongen 2017-18. Laget, som ännu inte har något namn, kommer att hålla till i Las Vegas i delstaten Nevada. Jag har följt processen under ett par månader och kommer att fortsätta bevaka organisationens utveckling under den säsong som leder upp till NHL-premiären nästa höst. Vad som händer kommer jag att rapportera här på SvenskaFans och förhoppningsvis kommer Du att vara med på resan.