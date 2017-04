Capitalsbloggen: Ett försök att hitta tillbaka

Välkomna till en blogg som berör Washington Capitals i synnerhet och NHL i allmänhet. Och ibland går vi utanför ramarna.

Kaffekoppen är påfylld med nybryggt kaffe. Barnen irrar omkring och leker. Bilen Blaze accelererar i ”superrymdfart” enligt fyraåringen, som dessutom är övertygad om att det är postharen som lämnat påskägget. Jag blickar ut över de snötäckta åkrarna och försöker mitt i allt påskstök finna ett sug för att se en NHL-match igen.



Det var någon gång strax innan årets All Star-uppehåll som det plötsligt tog slut. Jag har inte sett en hockeymatch sedan dess så med sagt har jag helt enkelt diskvalificerat mig från att tycka och tänka kring årets slutspel. Men på något magiskt sätt smyger sig lusten på igen så sakteliga och det är med ren njutning jag ser åtminstone delar av nattens matcher och dessutom får se Tom Wilson avgöra den första matchen för Capitals hemma i slutspelspremiären mot Maple Leafs. Jag gillar inte ens Tom Wilson. Han är en dåre som i min bok inte bör representera Capitals. Men nu står det 1-0 i matcher och kanske kan han växa upp och skaffa sig ett förstånd? Vi får se hur det blir med den saken.



Och till Flyerschefen och redaktören Niclas Viberg kan jag bara be om ursäkt till, för att jag inte svarat på hans mejl ännu. Såg det först häromdagen och det är en dålig ursäkt. Men jag hinner inte skriva någon inför-text till slutspelet. Däremot ska jag försöka skriva några samtidstexter i slutspelet. Jag ska försöka ta mig tillbaka ordentligt upp på sadeln och njuta av hockeyn igen.



Svårigheterna är ju de bisarra nattiderna. Det är ju steg nummer ett, att försöka finna tid och rum till att se en match eller två i efterhand. Troligen kommer det inte att funka på vardagarna så det är nog lika bra att försöka läsa så många texter som möjligt om Capitals och övriga lag för att skapa sig en nya, fräschare bild av hur lagen ser ut och vilka spelare som är bäst just nu. Höjdpunkter går ju att se och det är ju smidigt. Poddar. Bjurmans blogg. Svenskafans. The Post. Twitter-konton. Det finns ju överallt och ingenstans. Filtret måste kalibreras. Mer kaffefilter måste köpas. Ny brygger vi stora baljor och kastar oss ut i slutspelet.



Påsken snöar bort. Trädgårdsarbetet ställs in. Men det ger ju mig åtminstone anledningar att förkovra mig mer i slutspelet. Jag ska göra ett försök. Jag ska inte dra någon trött parallell till Jesus och att återuppstå. Men påskmust är ju gott. Dessutom är NHL-slutspelet något som berör mig väldigt mycket och kastar mig tillbaka i tiden när man var ung (yngre) åoch verkligen omfamnade allt.



Och Capitals chanser till att lyfta bucklan? Jag vågar inte uttala mig i frågan.

0 KOMMENTARER 123 VISNINGAR 0 KOMMENTARER123 VISNINGAR KIM EVERTSSON

2017-04-14 15:54:56

ANNONS:

Fler artiklar om Washington

Washington

2017-04-14 15:54:56

Washington

2017-01-10 08:29:50

Washington

2017-01-06 08:08:56

Washington

2016-10-26 21:48:00

Washington

2016-10-14 08:25:32

Washington

2016-10-12 12:00:00

Washington

2016-04-17 08:24:00

Washington

2016-02-29 09:15:00

Washington

2016-02-05 06:25:05

Washington

2016-02-04 16:30:34

ANNONS:

Välkomna till en blogg som berör Washington Capitals i synnerhet och NHL i allmänhet. Och ibland går vi utanför ramarna.Washington tog sjätte raka vinsten efter seger med 4-1 mot Montréal Canadiens. Evgeny Kuznetsov gjorde det matchvinnande målet.Washington Capitals hade chansen att grusa Columbus Blue Jackets drömmar om ett tangerat rekord. Hemmalaget visade ingen pardon utan vann med 5-0. Braden Holtby höll nollan och André Burakovsky en av målskyttarna.Washington Capitals har packat ihop och fraktat sig till Edmonton, Alberta för att inleda sin tour av hockeytokiga grannlandet i norr. Med i bagaget finns en färsk derbyförlust hemma i Verizon Center mot Rangers och nattens drabbning mot ett formstarkt Oilers kommer återigen sätta Caps defensiv på prov. Oilers matchar Capitals tunga artilleri med sitt eget och det kommer att krävas solida 60 minuter för att besegra ett hungrigt, ungt lag som söker hävda sig i ligans toppskikt.André Burakovsky blev tvåmålsskytt i nattens premiär borta mot de regerande mästarna från Pittsburgh.Blir det här säsongen som Washington äntligen vinner Stanley Cup?Washington Capitals vann även match nummer två hemma mot Philadelphia Flyers och leder nu serien med 2-0. Nicklas Bäckström gjorde tre poäng.Veteranen och trotjänaren Brooks Laich har blivit bortbytt till Maple Leafs.Washington Capitals spelade hemmamatch i natt och vann mot New York Islanders. Alexander Ovechkin matchvinnare sent i den tredje perioden.Mats Weiderstål - tidigare journalist, sedermera huvudcoach för lag som Linköping, Södertälje och Hannover. Idag arbetande som scout för Washington Capitals, sedan 2004, där han huvudsakligen har ansvaret för Europa. Jag fick chansen att ställa ett par frågor till Mats för att få lite mer inblick i scoutprocessen och arbetet i sig.