Colum...Busted!

Washington Capitals hade chansen att grusa Columbus Blue Jackets drömmar om ett tangerat rekord. Hemmalaget visade ingen pardon utan vann med 5-0. Braden Holtby höll nollan och André Burakovsky en av målskyttarna.

Columbus Bljue Jackets hade chansen att tangera Pittsburgh Penguins rekord på 17 raka vinster när de besökte Washington Capitals. Men i huvudstaden tog det slut efter ett hemmalaget visat musklerna och vann med 5-0. I första perioden var det hemmalaget som började lite osäkert och Blue Jackets fick ett par chanser att ta ledningen. Istället var det Daniel Winnik som satte 1-0 genom att göra sitt sjätte mål för säsongen och där alla hans mål gjorts i Verizon Center.Braden Holtby spelade stabilt under den första perioden och med hjälp av John Carlsons kunde pucken hitta in bakom Sergei Bobrovsky i bortalagets bur. Det var en genomskärande passning från Marcus Johansson som studsade på Carlsons fot och det blev ett godkänt mål eftersom det inte var sparkrörelse.Nate Schmidt fick chansen i den här matchen istället för Taylor Chorney och som tack för det förtroendet kunde backen sätta sitt första mål för säsongen när han skickade in sin egen retur och ordnade 3-0 för hemmalaget. Innan mittenakten blåstes av så kunde svensken André Burakovsky göra sitt femte mål för säsongen med 3:33 kvar.Matchens slutresultat skrevs till 5-0 efter att Justin Williams, het som en bakpotatis, satte sitt elfte mål för säsongen när han prickade in pucken över Bobrovkys axel från snäv vinkel. Matchens snyggaste mål utan konkurrens.Braden Holtby höll säsongens fjärde nolla och blev även utsedd till matchens lirare. Nästa match för Capitals är borta mot Ottawa Senators den 7:e januari.Källa: NHL.com och viaplay.se