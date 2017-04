Glada pojkar

Torontooohhh that´s a nice win for the Caps

Washington Capitals rivstartade nattens möte mot Toronto Maple Leafs lyckades att ta ledningen med 2-0 innan matchuret hade passerat fem minuter. Först var det T.J. Oshie som höll sig framme och skickade in 1-0 efter en halvstökig situation framför Frederik Andersens mål.

Kort därefter fick Capitals chansen i ett numerärt överläge och precis som i match tre fick Alexander Ovechkin iväg ett av sina fruktade slagskott från sin favoritposition. Otagbart för Andersen och helt plötsligt stod det 2-0. Maple Leafs fick dock snabb kontakt och kunde få in en puck bakom Braden Holtby endast 42 sekunder efter Ovechkins powerplaymål.



Andersen skulle få det jobbigare i den första perioden då den Torontosonen Tom Wilson lyckades göra två mål innan perioden var slut. Först styrde han in 3-1 efter att Lars Eller skickat in pucken mot mål och 4-1 skickade han in efter att André Burakovsky levererat en fin passning i en kontringssituation.



I den andra perioden var det ett mer tillknäppt spel och det var bara Maple Leafs som lyckades göra mål. Det var James van Riemsdyk som reducerade till 2-4 i powerplay.



I den sista perioden var det mycket Maple Leafs och de vann skotten med 19-3 i slutakten. Auston Matthews gav hemmlaget hopp när han fick in 3-4 med åtta mnuter kvar. Dock satte hemmapubliken popcornen och ölen i halsen då T.J. Oshie skickade in det matchvinnande 5-3 målet 59 sekunder efter Matthews mål. Det skulle dröja till 19.33 innan hemmalaget fick in nästa reduceringspuck bakom Holtby. Det stannade vid 4-5 och Capitalsspelarna kunde andas ut, sträcka armarna i luften och räkna hem matchen. Matchserien är nu utjämnad till 2-2.



Nu lämnar serien hockeyns huvudstad och vänder tillbaka till den amerikanska huvudstaden.















Källa: NHL.com



KIM EVERTSSON

På Twitter: SF_Capitals

2017-04-20 08:02:05

