Två lag med usel form drabbas samman i Kanada

Habs mot Jets, två lag med fler förluster än poäng dom senaste matcherna.



Ikväll kl 20.0 svensktid släpps pucken i Bell Centre i Montreal . Canadiens har dom senaste 5 matcherna plockat totalt 3 poäng. Winnipeg Jets som är motståndarna för kvällen har dom 5 senaste matcherna plockat 3 poäng. Ja ni ser säkert mönstret det är inte en måste match på något sätt men de är absolut ingen match som något av lagen vill förlora. Även fast Canadiens har haft den dåliga formen på senaste tiden så ligger laget just nu högst upp i Atlantic division. Winnipeg har inte alls haft samma fina säsong och ligger på en femte plats i Central divison och jag slutspel.Winnipeg har något väldigt intressant på gång med draften av Patrik Laine har laget inte haft en sådan här stor stjärna sedan man valde at tredje bort Ilya Kovalchuk till Devils. Man har haft Evander Kane mellan Ilya och Laine men Kane kom aldrig upp i den standarden man hade hoppats på. Laine blev bra någon natt sedan yngst i NHL ’s historia med att göra tre hattricks under sitt rookie år. När säsongen började så var Ondrej Pavelec placeras i farmarlaget orsak vet jag ännu inte. Men i januari valde man att plocka upp han igen och de blev Pavelec effekten direkt då han plockade 3 raka segrar och visade att han är här för att stanna.Montreal valde att tredje bort en av deras stjärnor PK Subban mot Shea Weber och då trodde jag att deras säsong var förstörd men ack så fel jag hade Montreal visar att dom har fortfarande mycket att ge. Även fast deras form den senaste tiden inte alls varit någon vidare så kommer Montreal vara ett lag att se upp för i slutspelet var så säkra på de!Ikväll är de dags för Laine mot Price eller är de Pacioretty mot Pavelec? Ja de återstå och se!Let’s go Jets