adidas presenterade nya NHL-tröjor

adidas blir NHL samarbetspartner från och med säsongen 17/18.

Från och med säsongen 17/18 är det adidas som är NHL:s officiella samarbetspartner och som designar matchställen. Det innebär nya matchställ för ligans samtliga lag, inklusive det nya laget Vegas Golden Knights – och under natten presenterades de nya tröjorna.Tröjorna är lättare, svalare och mer hållbara än de tidigare. Jämfört med föregångarna är de nya tröjorna exempelvis upp till 19 procent lättare.- Tröjorna är specifik framtagna för elitprestationer och designade för att ge avancerad innovation och teknisk design för världens bästa hockeyspelare. Vårt uppdrag är att hjälp idrottare att prestera bättre och vi ser fram emot att debutera på isen, sa Dan Near, Head of adidas Hockey, i ett statement.