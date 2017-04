Nike firar Tottis 25 år långa karriär

Ikonen hyllas med Limited Edition Tiempo Totti x Roma Boots.

För att fira den unika karriären hos AS Romas kapten, playmaker och talisman, Francesco Totti, introducerar Nike – Tiempo Totti X Roma Boots. Släppet är begränsat till 2500 individuellt numrerade par – 100 för var och en av hans 25 professionella säsonger.Totti är hyllad för sin passion och lojalitet gentemot AS Roma, där han har tillbringat hela sin professionella karriär vilken sträcker sig över 25 år. Efter att blivit kapten över laget under säsongen 1998-1999, har Totti erhållit namnet ”Il Capitano” (Kaptenen) över hela Rom. Hans popularitet i Rom har varit så omfattande att han nu anses som stadens åttonde kung.- När jag funderade över en sko som skulle spegla min 25-åriga karriär tänkte jag direkt på guld. Skon måste omfamna vad jag värdesätter, min familj, AS Roma och staden Rom, berättar Totti.Skornas överdel är tillverkad i mjukt läder i en guldfärg, för att hedra Tottis prestationer för AS Roma och hans land – vilka fick honom att klassas som en av de största offensiva spelfördelarna i världen. Skorna karaktäriseras ytterligare av ”TOTTI” på hälen och Swooshen i kontrasterande svart. På övre delen av skon finns namnen på Tottis tre barn – Cristian, Chanel och Isabel – skrivet i hans egen handstil.- Det är en ära att bära dem, men framför allt att kunna göra dem tillgängliga för fansen, säger Totti.Signaturen, skons långsträckta tunga visar ”Aeterno” på insidan, medan utsidan pryds med den romerska siffran ”X” med hänvisning till spelarens nummer 10 på tröjan, liksom stadens antika historia. Dubbarna har ”Totti” inristat i guld och röd detaljering, medan sulan är en svart kromad platta.Skornas innersula reflekterar AS Romas färger och ”TottiXRoma” lyfts fram i guld.Tiempo Totti X Boots lanseras den 26 april och kommer vara tillgängliga på Nike.com, Totti X Roma pop up-butiker och hos utvalda återförsäljare.