Nike hyllar Ronaldos resa

De senaste skorna i serien av Chapters visar de olika stegen i hans karriär.

Den 12 augusti 2003 anlände en då arton år gammal Cristiano Ronaldo till Manchester i England för att ansluta till sitt nya lag. Han förväntade sig att bära nummer 28 vilket han gjort i sin tidigare klubb, men den ikoniska tränaren Alex Ferguson hade andra tankar.



”Alex Ferguson sa: Du, jag vill att du tar nummer sju. Jag blev förvånad för jag visste vilka spelare som hade haft den tröjan”, berättar Ronaldo.



Ronaldo visade snabbt han var värdig tröja nummer 7 och kom att under åren i Manchester forma både sitt spel och fysik.



”Det var början på min karriär. Jag förbättrade inte bara mina skills utan min fysik också”, fortsätter Ronaldo.



Ronaldo bidrog starkt till klubbens tre raka ligatitlar och utsågs till världens bästa spelare 2008.



De här föränderliga åren är de som varit inspirationen för Ronaldos Chapter 4: Forged for Greatness boots. Designen för tankarna till det heta järn som smids. Den ”smältfärgade” orangea och röda färgsättningen övergår i metalliska toner på skons översida. CR7-loggan på insidan av skon innefattar en kontrasterande sjua mot ”CR” som går mer i ton med resten i skon, detta för att ytterligare lyfta fram vikten av skiftet till tröja nummer 7.



På hälen återfinns de romerska siffrorna för nummer 28, Ronaldos tidigare nummer, som en extra blinkning är att ”VII” delen av ”WVIII” är extra framlyft för att referera till bytet från 7 till 28.



CR7 Chapter 4: Forged for Greatness boots kommer finnas tillgängliga som både Superfly och Vapor och släpps den 10 april.



2017-04-03 18:30:00

