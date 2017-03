Nike hyllar sina ikoniska skor

De ikoniska Nike Air Max firar 30-årsjubileum.

2017-03-20 16:30:00

För att fira Air Max Day, har Nike utvecklat fotbollsskor i särskilda färgkombinationer inspirerade av Air Max-ikoner.Skorna finns i varianter för spel utomhus och inomhus på Nike.com, och kommer bäras av professionella spelare på planen under veckan.De ikoniska Nike Air Max firar 30-årsjubileum.Furon Hydra 2017 kommer i en kombination av silver, vitt och neongult.Nike släpper nytt och sänder i samma veva en avslutstävling.Mirage-kollektionen blir den åttonde versionen av Adidas Glitch.Nike Hypervenom 3 kommer i Tech Craft-version.Manchester United har sålt flest tröjor under säsongen 16/17.Under torsdagen presenterade New Balance sin senaste kollektion.Arsenals Bellerin och Chelseas Fabregas får nya skor.Efter målrekordet hyllas Wayne Rooney med en ny version av Hypervenom.Helt nytt Purecut Sock-system för att ge en optimal passform.