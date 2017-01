CdR: Las Palmas - Atlético 0-2

Ett experimentellt Atlético tog en betryggande seger på bortaplan mot Las Palmas i åttondelsfinalen av Copa del Rey.

Atlético vann det första mötet med Las Palmas i Copa del Rey efter ett mål i varje halvlek. Efter en lite trevande inledning tog Atlético kommandot och i mitten av första halvlek sköt Koke in 1-0. Efter det lade sig Atlético på defensiven och hade inga större problem att stå emot Las Palmas. Fem minuter in i andra halvlek kom 2-0 efter en snygg sidledsnick av Gameiro till Griezmann, som nickade in bollen i öppet mål. Atlético fortsatte med sitt låga, aggressiva försvarsspel och kunde hålla ut utan att förta sig. Utöver en bra insats fick vi se Juanfran spela som högermittfältare och Giménez komma in som defensiv mittfältare i andra halvlek.Las Palmas(4-3-3):LizoainSimón - García - Aythami - D. CastellanoGómez - Roque Mesa - HernanEl Zhar - Asdrubal - VieraAtlético(4-4-2):MoyàVrsaljko - Godín - Savic - FilipeJuanfran - Gabi - Saúl - KokeGameiro - GriezmannLas Palmas tar initiativ och är det spelförande laget under matchens inledande minuter och man har tidigt frispark i ett bra läge, men skottet går i famnen på Moyà. Atlético jobbar sig in i matchen efter en lite avvaktande start och spelet går mycket via vänsterkanten där Griezmann droppar ner för att kombinera med Koke och Filipe. Gameiro har Atléticos första målchans när han kommer in i med mycket yta i straffområdet, men han skjuter rakt på en försvarare. Atlético pressar på och har flera skott av bl.a. Juanfran, Koke och Griezmann.Vrsaljko är aktiv på högerkanten både med löpningar och inläggsspel och ser verkligen ut att ha kommit tillrätta i Atlético. Han är också inblandad i Atléticos öppningsmål när hans inlägg studsar ut på en försvarare och landar hos Koke, som drar till med en halvvolley och bollen borrar sig in i nätmaskorna. 1-0 till Atlético i den 22:a minuten.Det är också en ganska fysisk match och båda lagen bjuder på ett par småfula tacklingar och närkamper. Atlético går tillbaka till ett lite mer avvaktande spel efter ledningsmålet och ger över initiativ till Las Palmas, som gärna har mycket boll och vill spela runt med sitt kortpassningsspel. Kanarierna är väldigt trygga med bollen och vill spela på marken, vilket man gör ganska bra även om Atlético, som är aggressiva i försvarsspelet, inte har några större problem att stå emot trots att Las Palmas dominerar bollinnehavet stort. Det står fortfarande 1-0 när första halvlek slutar.Det tar bara drygt fem minuter i andra halvlek innan Atlético drygar ut sin ledning, och det är ett vackert mål. Vrsaljko är återigen inblandad och slår ett bra inlägg mot bortre stolpen där Gameiro nickar bollen i sidled till Griezmann. Fransmannen sätter dit pannan och gör 2-0 i öppen bur.Stora delar av andra halvlek handlar om Las Palmas som spelar runt och letar öppningar i Atléticos försvar. De rödvita ger helt över initiativet till Las Palmas och faller tillbaka för att försvara samtidigt som man gärna ställer om när tillfälle ges. Ett sådant tillfälle kommer efter en dryg timme när Atlético vinner boll, Gameiro gör perfekt löpning i djupet och får en boll som gör honom fri med målvakten, men hans skott går utanför. Las Palmas har en frispark som Moyà räddar och ett långskott som går över, men i övrigt kommer man inte till några riktigt farliga chanser. Matchbilden känns typiskt det "gamla" Atlético med ett lågt försvar och snabba omställningar.Atlético gör ett dubbelbyte i den 63:e minuten, Juanfran och Gameiro kliver av och ersätts Giménez och Correa. Giménez går in som defensiv central mittfältare precis som det pratats om inför matchen och som han gjorde mot Guijuelo. Las Palmas gör även de ett byte fem minuter senare och det är Javi Castellano som ersätter Roque Mesa. Las Palmas spelövertag saktar av något när Atlético vinner allt mer boll på mitten. I den 71:a minuten får man dock ett bra frisparksläge långt ner på vänsterkanten. Bollen slås in men nickas över. Därefter är det fags för fler byten, Jonathan Viera byts ut mot Kevin-Prince Boateng och några minuter senare gör Simeone sitt sista byte när Gaitán ersätter Gabi.Atlético är fortsatt vassa när man kommer in på offensiv planhalva och Correa har ett läge att skjuta in Griezmanns retur efter fint kombinationsspel, men han bombar den högt över. Samtidigt behöver inte Moyà anstränga sig på de få skott som kommer mot honom och Las Palmas ser allt mer ut att gå mot en förlust. Inga fler målchanser uppstår innan matchen är slut och ett effektivt Atlético vinner första matchen i dubbelmötet.Skott (på mål) 14(6) - 11(6)Regelbrott 9 - 21Hörnor 3 - 3Offside 0 - 2Bollinnehav 65% - 35%Gula kort 2 - 3Röda kort 0 - 0