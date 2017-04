Inför: Returmöte mot Leicester i Champions League

Atlético beger sig till England och Leicester med siktet inställt på semifinal.

Leicester City vs. Atlético de Madrid

Sex dagar efter 1-0-vinsten på Vicente Calderón drabbar Atlético samman med Leicester igen. Den första matchen kom att handla mycket om straffsituationen som ledde fram till Atléticos mål där många, om inte alla, ifrågasatte Jonas Erikssons beslut att blåsa straff när Griezmann föll precis vid gränsen till straffområdet. Något som alla dock kan vara överens om är Atlético var betydligt bättre än Leicester och förtjänade vinsten.1-0 är dock inte ett säkert resultat på långa vägar, och trots den brittiska kylan lär King Power Stadium vara ett riktigt inferno när matchen sparkas igång.spelade i helgen mot ett Crystal Palace som höjt sig flera nivåer sedan Sam Allardyce tog över. Leicester tog ledningen tidigt och utökade till 2-0 tidigt i andra halvlek, men Palace jobbade sig tillbaka och matchen slutade sedermera 2-2. Noterbart är att Andy King och mittbacken Yohan Benalouane fick kliva av, vilket är oroande för ett Leicester som redan saknar avstängde Robert Huth och i värsta fall även lagkaptenen Wes Morgan. Det kan med andra ord uppstå en mittbackskris om det vill sig illa för britterna.Leicesters lagkapten tränade dock med laget under måndagen, och samma sak gäller Benalouane och King, vilket ändå får ses som positivt ur Leicesters ögon sett. På grund av skadans karaktär kommer man dock ta ett slutgiltigt beslut om Morgans deltagande under tisdagen enligt Shakespeare. Däremot står det klart att Islam Slimani och Nampalys Mendy inte kommer återhämta sig i tid till matchen.slog enkelt tillbaka Osasuna med 3-0 i lördags och Simeone passade på att vila flera spelare inför mötet med Leicester. Griezmann, Gabi, Koke (som dock var avstängd), Saúl och Savic fick alla vila, även om den sistnämnda hoppade in de sista 20 minuterna. Segern var bekväm och Simeone var nöjd efter matchen. "Jag tar med mig många positiva saker från den här matchen. Gaitáns återkomst, Giménez insats i en ny position, Thomas insats, Lucas återkomst i startelvan och att Cerci fick några minuter." Utöver dessa ljuspunkter gjorde ju även Tiago comeback, och Filipe gjorde dessutom sitt tredje mål på fyra matcher. Det råder ingen tvekan om att brassen är i mycket bra form.Samtidigt uppstod återigen frågetecken kring Atléticos straffar. På mindre än två minuter lyckades både Carrasco och Thomas missa varsin straff och det är smärtsamt uppenbart att straffarna är något som brister i det här laget. Faktum är att Atlético missat 8 av 13 straffar den här säsongen, vilket är katastrofalt dåligt. Simeone hade dock inte mycket att säga om saken efter matchen. "Jag kan inte förklara det. Det är en svår individuell prestation" svarade han när han fick frågan på presskonferensen. Under helgen har dock Antoine Griezmann övat på straffar och frisparkar, vilket tyder på att han är den som kommer att ta hand om straffarna i fortsättningen.Skadeläget i truppen har ljusnat ordentligt den senaste veckan. Augusto och Vrsaljko är dock fortfarande skadade, men Tiago och Gaitán spelade som bekant mot Osasuna och Gameiro och Moyà tränade utan problem på söndagens träning, som var den sista innan laget flög till England tidigt på måndagen. Simeone har med sig en trupp bestående av 20 spelare till Leicester. Denna ska kortas ned med två namn innan match. Augusto reser också med laget trots sin skada.Samtliga 1600 biljetter som Atlético tilldelats är slut, så laget har ett ordentligt bortafölje med sig. Förhoppningsvis kan de hjälpa laget att hålla sig varma i den brittiska kylan. Enligt prognosen ska temperaturen ligga på cirka 6° i Leicester, till skillnad från minst 25° i Madrid.: Oblak, Moyà, Moreira: Godín, Filipe, Savic, Lucas, Juanfran, Giménez: Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Cerci, Thomas, Gaitán: Griezmann, Torres, Gameiro, CorreaOblakJuanfran - Savic - Godín - FilipeKoke - Gabi - Saúl - CarrascoGriezmann - GameiroSchmeichelSimpson - Benalouane - Morgan - FuchsMahrez - Drinkwater - Ndidi - AlbrightonVardy - Okazaki- Leicesters största styrka är de inte behöver spela bra för att vinna sina matcher. De drar nytta av taktiskt spel, av regelbrott, hörnor, och de är starka.Orden är snart 20 år gamla och kommer från Atléticos dåvarande tränare Radomir Antic. De kunde lika gärna varit Simeones.: tisdagen den 18 april 2017: 20:45: King Power Stadium: Gianluca Rocchi, Italien: Viasat Fotboll HD: Viaplay