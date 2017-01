Thomas representerar Ghana i African Cup of Nations 2017

Atlético de Madrid har en representant under årets upplaga av African Cup of Nations.



GRUPP D DATUM MATCHTID MATCH ARENA KAPACITET 17.01.2017 17:00 GHANA-UGANDA STADE DE PORT-GENTIL 20,000 17.01.2017 20:00 MALI-EGYPTEN STADE DE PORT-GENTIL 20,000 21.01.2017 17:00 GHANA-MALI STADE DE PORT-GENTIL 20,000 21.01.2017 20:00 EGYPTEN-UGANDA STADE DE PORT-GENTIL 20,000 25.01.2017 20:00 EGYPTEN-GHANA STADE DE PORT-GENTIL 20,000 25.01.2017 20:00 UGANDA-MALI STADE D'OYEM 20,000

Det här är Thomas första internationella turnering med hemlandet, men det innebär också en längre frånvaro från Atlético. African Cup of Nations kommer pågå till den 5 februari vilket innebär att Thomas kan komma att missa upp emot tio tävlingsmatcher med Atlético under den nämnda perioden. Säsongen är visserligen i full rullning i Europa, men det hindrar inte länder på betydligt sydligare breddgrader utanför dess gränser att se fram emot den viktigaste kontinentala turneringen under 2017. African Cup of Nations sparkar nämligen igång för tredje gången på fyra år. Den här gången går spektaklet i Gabon och Atlético de Madrid har en representant. Thomas Partey lämnade den spanska huvudstaden för ungefär en vecka sedan för att ansluta till det ghananska landslag som Avram Grant tagit ut till mästerskapet. Turneringen inleds den 14 januari med värdnationen Gabons första match, men Ghana går in tre dagar senare efter att ha lottats in i Grupp D.Det här är Thomas första internationella turnering med hemlandet, men det innebär också en längre frånvaro från Atlético. African Cup of Nations kommer pågå till den 5 februari vilket innebär att Thomas kan komma att missa upp emot tio tävlingsmatcher med Atlético under den nämnda perioden.

0 KOMMENTARER 100 VISNINGAR

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-01-13 18:50:00

