Antoine Griezmann räddade poäng mot Real Madrid

Efter en ganska tam första halvlek med ett fåtal målchanser kom Real Madrid ut med en ny inställning till matchen och tog tag i taktpinnen. De fick målet de behövde, gjorde sina byten och tappade sedan den fulla kontrollen över matchen. Med fem minuter får Griezmann sin möjlighet och får in bollen behärskat bakom Navas. 1-1 känns som ett rättvist resultat, även om Atlético var mer nöjda med det än Real.

Startelvor



Real Madrid

Navas

Carvajal - Pepe - Ramos - Marcelo

Modric - Casemiro - Kroos

Bale - Benzema - Ronaldo



Atlético Madrid

Oblak

Juanfran - Savic - Godín - Filipe

Carrasco - Gabi - Koke - Saúl

Griezmann - Torres



Första halvlek

För att vara ett derby känns inledningen på matchen inte alls lika intensiv och het som man kanske kan förvänta sig i förhand.

Spelmässigt är matchen väldigt jämn och båda lagen verkar prioritera att minimera de stora misstagen för att inte bjuda in något av lagen i matchen. Matchen första riktigt heta målchans dröjer till minut 28 när Benzema och Ronaldo hittar ett fint samspel med ett väggspel som öppnar stora ytor för Benzema att avsluta på men skottet blir inte något större hor utan Oblak kan styra undan ganska enekelt till en hörna.

Fyra minuter senare får hemmalaget en möjlighet till. Det efter att Gabi mycket slarvigt slår bort en passning in i mittcirkeln som ger Real möjligheten att ställa om snabbt. Ronaldo är det som får möjligheten att avsluta, och han gör det bra och får bollen förbi Oblak men Savic lyckas ta sig ner och nicka undan bollen precis innan mållinjen.



Matchens första varning delas ut efter 37 minuter till Casemiro när han stoppar Torres i möjlig omställning.

Ramos slår en bedrövlig passning mot Pepe som Griezmann snappar upp och fransamannen sätter fart mot mål. Pepe och Ramos sköter sig bra dock och tvingar Griezmann att skjuta från avstånd istället för att driva förbi. Griezmanns avslut blir dock bra men Navas räddar bollen ut till en hörna.

Hörnan blir inte heller ofarlig när Godín kommer upp på bollen men nicken går utanför.



Domaren, som stått för en bra första halvlek, blåser av efter 45 minuter prick. En ganska underhållande match så långt utan att det varit en större mängd avlsut, men de som har varit har dock varit kvalificerade. Lite mer intensitet önskas dock till andra halvlek för att få igång derbykänslan.



Andra halvlek

Det dröjer inte länge innan vi får se en vass möjlighet, och det från Real Madrid. Ett inlägg från vänster av Marcelo till Ronaldo men nicken går utanför.

Strax därefter en liknande möjlighet men istället för att avsluta passar Ronaldo med huvudet. Passningen går mot den bortre stolpen där Benzema kommer och avslutar, men Oblak står för en finfin förflyttning och gör sig stor och räddar Benzemas avslut.

Väldigt stor dominans från Real Madrid i andra halvlek, men samtidigt en del felbeslut från de rödvita som förstärker den bilden.



Dominansen ger även utdelning tillslut i form av ett mål. Detta från en frispark som tas om hand av Kroos. Tyskens boll hittar till Pepe som fint nickar in bollen mot den bortre stolpen. Ur rödvit synvinkel är det Juanfran som tabbar sig i sin markering där han ser ut som en yr höna.



Efter 60 minuter hittar Atlético ett jättefint anfall (det bästa under matchen för båda lagen, så långt) hela vägen från egen planhalva och som snabbt skapar ett friläge för Torres. Navas kommer dock snabbt ut och skär av de flesta avlsutmöjligheterna för Torres.



Simeone tar av Saúl från planen och ersätter honom med Correa för att försöka bryta lite mönster.

Även Zidane gör ett byte, men det pga skada. Pepe som gått ihop med Kroos lite tidigare ersätts av Nacho.

Matchbilden har jämnat ut sig betydligt jämfört med inledningen på andra halvlek, där Atlético nu har lyckats skapa en del tryck i vissa sekvenser.

Vi får se en magisk cykelspark från Griezmann, men den räddas dock och Griezmann visar sig även ha varit offside.



Ett andra byte för Båda lagen där Isco tar Toni Kroos plats på mittfältet för Real Madrid. För gästerna ersätts Torres av Thomas.

Med tio minuter kvar kommer Zidanes sista byte när Lucas tar över istället för Bale.



Ett fint anfall är allt som behövs. En prassning från Thomas centralt i banan till Correa i mellanytan skapar en del möjligheter, Correa väljer att spela i djupled till Girezmann som fri med Navas håller kylan och lägger in bollen i nät. 1-1!

Innan målet såg vi Cerci som var på väg att bytas in i matchen, efter målet var det Gimenéz som stod vid sidlinjen istället för att ta Carrascos plats på planen.

Så mycket mer spännande får vi inte se den här matchen utan Atlético Madrid försöker mest bara få tiden att försvinna, nöjda med sin kvittering.



Matchfakta

Mål: Pepe (52'), Griezmann (85')

Varningar: Casemiro (37'), Carvajal (88'), Saúl (52'), Godín (60'), Koke (89')

Bollinnehav: 59% - 41%

Skott på mål: 6 - 4

Orsakade frisparkar: 12 - 13

2017-04-08 18:30:00 2017-04-08 18:30:00

