Delad pott på San Mamés

Atlético fick med sig ett poäng från det svåra bortamötet på San Mamés.

Athletic

Atlético

Det blev en smakstart för Atlético som tog ledningen redan i den andra minuten på San Mamés. Kokes inlägg sökte Griezmann men gick hela vägen in i mål. Athletic fick börja jaga tidigt och lyckades få in en kvittering strax före paus efter att Lekue fått till en drömträff som tog i ribban och in. Atlético såg ut att koppla greppet om matchen i början av andra halvlek men istället kunde en helt omarkerad Oscar De Marcos nicka in 2-1 till hemmalaget efter en kontring. Atlético fick jaga kvittering istället för ledningsmål men tappade sitt momentum i mitten av andra halvlek. Antoine Griezmann räddade dock en poäng åt Atlético när hans långskott tog i stolpen och in och matchen slutade sedermera 2-2.(4-2-3-1)IraizozDe Marcos - Boveda - Laporte - BalenziagaSan José - IturraspeMuniain - Raúl García - LekueIñaki(4-4-2)MoyáVrsaljko - Giménez - Godín - FilipeGabi - Saúl - Koke - CarrascoGriezmann - GameiroAtlético får en drömstart på matchen när man gör mål redan i den andra minuten. Filipe spelar bollen bakåt till Koke, som slår ett inåtskruvat inlägg mot Griezmann. Bollen går dock rakt igenom försvaret och in i mål.Som väntat försöker Atlético utnyttja snabbheten hos Gameiro och Carrasco och söker ofta långbollar eller djupledspassningar när man vinner boll och ställer om. Man är snabba med att pressa bollhållaren och då i synnerhet Athletics mittfältare som ofta söker inlägg eller instick i boxen. Athletic är fysiska och har sin styrka i duellspelet och Moyá får många gånger gå ut och boxa bort bollar. Griezmann går i vanlig ordning ner som högermittfältare när Athletic anfaller och Atlético ställer om till en 4-5-1. På den offensiva biten är Filipe pigg och är väldigt ofta uppe och kombinerar med Carrasco och Koke.Athletic växer mer och mer in i matchen och får sin första möjlighet efter drygt tio minuter när Saúl slarvigt rensat bollen i gapet på San José, vars skott dock täcks ut. Några minuter senare når Iñaki högst på ett inlägg men nicken går över. Atlético är dock väl samlade i försvaret och lämnar inte mycket ytor öppna. Raúl García testar ett skott från distans vid ett tillfälle men Moyá lyckas rädda.Atlético kommer inte till lika många chanser, men Carrasco har en möjlighet när han får en diagonal boll och ångar fram på vänsterkanten. Han hamnar dock för långt ner och skjuter utanför ur en dålig vinkel.Den sista kvarten av första halvlek är präglad av hårt spel och mycket dueller och Iñaki drar på sig matchens första varning efter en stämpling på Godín. Athletic får in en kvitteringsboll med drygt fem minuter kvar av första halvlek efter att Lekue fått till en riktig lyckoträff precis vid straffområdslinjen. Bollen går ribba in och Moyá har inte en chans i världen att rädda. Kvitterat på San Mamés.Atlético återfår lite tryck efter kvitteringen men hinner inte komma till någon farlig chans innan första halvlek blåses av.Atlético sätter fart direkt i andra halvlek och äger bollinnehavet under de första minuterna. Man lyckas dock inte bryta sig igenom Athletics försvar och komma till avslut. Istället är det Athletic som tar en något ologisk ledning när Raúl García svingar in ett inlägg som Oscar De Marcos, helt omarkerad, kan nicka in. Plötsligt har hemmalaget ledningen och Atlético tvingas jaga kvittering. Simeone reagerar direkt och sätter in Fernando Torres medan Gabi får kliva av.Efter en timmes spel får Atlético frispark i ett mycket bra läge efter att Iturraspe kapat Saúl precis utanför straffområdet. Iturraspe blir dock själv liggandes och får gå av planen efter ett spelavbrott samtidigt som han blir varnad för tacklingen. Frisparken slås av Carrasco men den tar i muren och går ut, Domaren dömer dock inspark vilket skapar irritation hos Carrasco, som blir varnad.Simeone gör ytterligare byten och plockar av både Carrasco och Gameiro i den 65:e minuten. In kommer Gaitán och Correa. Atlético har stått för bollinnehavet i merparten av andra halvlek men Athletic har en liten period runt den 70:e minuten när man lyckas hålla i bollen och till slut vinna en hörna. Munian har en möjlighet strax därpå men hans skott saknar kraft och Moyá kan rädda.Griezmann gör ett riktigt drömmål när han chippar in bollen i bortre krysset, men han blir avvinkad för offside. Reprisen visar dock att han nog var på rätt sida. Atlético har tappat momentum och har svårt att få till något offensivt spel. Correa har ett av få avslut när han skjuter utanför i den 74:e minuten och Atlético ser alltmer frustrerade ut. Man räddas dock av Antoine Griezmann som till slut får in en boll. I den 79:e minuten drar han till med ett långskott som blir både hårt och välriktad. Bollen tar i stolproten och in i mål och det är kvitterat!Athletic gör sina två första byten i den 83:e minuten när Munian och Iñaki Williams kliver av. De ersätts av Susaeta och Villalibre. Hemmalaget vill ha alla tre poäng och lyfter upp spelet efter kvitteringen. San José testar ett skott men skjuter över. Atlético går på kontring och får till två hörnor med ett par minuter kvar, men lyckas inte få in bollen. Athletic slänger in Mikel Rico i den 89:e minuten och plockar av Iturraspe.Atlético har ett par lägen under de sista minuterna. Fernando Torres får ett bra läge i djupled men blir felaktigt avvinkad för offside och Saúl har ett skott efter hörna, men hans halvvolley studsar i backen och tappar kraft. Athletic flyttar upp folk i den sista minuten för att skrapa ihop en sista chans, men får inte in bollen i straffområdet. Matchen slutar 2-2.Skott (på mål) 8(5) - 11(5)Regelbrott 12 - 9Hörnor 2 - 6Offside 2 - 5Bollinnehav 56% - 44%Gula kort 2 - 3Röda kort 0 - 0