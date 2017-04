Atlético de Madrid 1-0 Real Sociedad

Los rojiblancos tog en viktig seger mot Real Sociedad under tisdagskvällen. Filipe gjorde mål andra matchen i rad i en match där Atleti aldrig var nära att tappa ledningen men gjorde det mer spännande än vad det hade behövt att bli!

Inför:

Startelva Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak

Juanfran-Savic-Godin-Filip

Koke-Gabi-Saul-Carrasco

Torres-Griezmann



Real Sociedad (4-2-3-1)

Rulli

Yuri-Martinez-Raul Navas-Odorizola

Zubeldia-Granero

Canales-Prieto-Vela

William



Första halvlek

Det återstår bara 5



Efter 20 minuter har Atleti fortfarande inte haft något ordentligt anfall medans gästerna innehar 65% av bollinnehavet. Då lyckas man få ett inkast och Sociedad trycks ner i plan. Juanfran tar en bra löpning och får en boll i djupet och slår ett hårt inspel till Griezmann som lossar med vänstern, bollen tar på en försvarar men domaren dömer hörna efter bollen gått precis utanför.



Nu vänder matchen och Atleti tar över. Juanfran slår en djupledsboll mot Griezmann som dock studsar högt så fransmannen måste vänta in de. Han lyckas vända bort två försvarar och skjuter med bollen med högern. Målvakten lämnar retur men kan själv fånga upp den. Farligt!



Efter 29 minuter får Filipe bollen högt uppe på sin vänsterkant. Brasilianaren viker in mot straffområdet och väggspelar först med Griezmann, efter det med El Niño Torres och lyckas sätta bollen i mål! 1-0 och vänsterbacken gör mål för andra matchen i rad och har då dubblerat sin målskörd i Atleti bara under de två matcherna. Torres gör också sin tredje raka assist! Fint och se att



7 min senare klackar Griezmann fram Carrasco på högerkanten. Carrasco skjuter ett inlägg på marken som precis går emellan en försvarar och målvakten, vilket jag antar ställer Torres som mer eller mindre får bollen på sig. Bollen träffar stolen och går ut längs med kortlinjen. El Niño snappar upp den igen och behöver bara ha is i magen men skjuter istället direkt och i burgaveln. Illa och det är precis ett sånt läge Torres ser ut som en svensk div. 4 spelare.



Nu är det bara Atlético för hela slanten och nästa anfall tappar La Real bollen så Atleti kan ställa om på offensiv planhalva. Torres får ut bollen till Filipe igen som skottfintar och lägger upp bollen till högerfoten och lossar. Avslutet fångar dock Rulli utan problem!



Andra halvlek

Två minuter in i matchen får Vela frispark precis utanför straffområdet. Granero har dock fått bollen i ypperligt läge men hindras av domaren signal, dåligt av domaren. Efter drar han också ett snett och ojämnt sträck för den som inte märkte det (ping Lars på Viasat), vilket Torres uppfattar och utnyttjar. Frisparken går i muren.



Andra halvlek inleds ungefär samma som första med visst övertag för La Real. När tillfälle ges lyckas Los Rojiblancos spela sig förbi mittfältet och ställa om. Det innebär att man tar bort det tryck Sociedad skapat och varje gång tar det några minuter tills de återtar det så den riktiga pressen lyckas man inte skapa. Det är precis som i första kanterna som är den yta Atleti släpper, kanske inte det bästa taktiska draget för det är egentligen oskärpa från La Real som gör att inspelen blir ofarliga.



Rulli åker på gult kort efter att en La Real spelare passar hem bollen långt till hörna och Rulli springer och slänger fram en extra boll på plan när Griezmann vill utnyttja att ingen är med på en snabb hörna. Zubeldia åker också på ett kort efter en tuff satsning på Koke 64:e.

Nästa spelare att få kort är Raul Navas i 67:e. Tecken på desperation från Real Sociedad?



72’. Correa ersätter Griezmann som i andra matchen byts ut. Enda anledningen är för att spara honom för derbyt på lördag! De enda som riskerar att missa matchen vid gult kort är Koke och Savic. Correa inleder sin match genom att testa Rulli som tvingas göra en bra räddning.

Granero blir också utbytt och ersätt av Juanmi.



Nästkommande 10 min händer inget farligt tills Correa fångar upp en boll i straffområdet, skottfintar och skjuter med hören. Bollen går hårt utanför och Correa och Torres måste blir effektivare.. Torres blir utbytt till förmån av Gimenez. Torres ser inte så glad ut och tänker säkert på läget han missade i första halvlek.



Cholo manar på publiken för att bära fram laget de sista 5 minuterna. Calderón svara med ”Atleeeeti, Atleeeeti, Atleeeeti”. Riktigt bra stämning. Carrasco får ett bra läge under en omställning men Rulli kommer ut och täcker av. Nästa läge skapar Correa på egen hand när han går igenom hela Reals backlinje. Matchen måste avgöras nu och de rödvita gör allt för att döda tid.



Carrasco som varit pigg nosar upp ett läge till. När han lurar La Real att han ska döda tid vid hörnflaggan drar han längds med kortlinjen och passar snett inåt bakåt till Gimenez vid första stolpen. Mittbacken skjuter men Rulli får upp vänsterhanden på något märkligt sätt.



Annars väntar Madrid-derby i helgen och för hoppningsvis blir det ett bättre resultat än i höstas på Calderón! AUPA ATlÉTI!

På Twitter: @hahrs

2017-04-05 11:02:00

