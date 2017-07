Atlético de Madrid - Försäsong 2017-2018

Försäsongen drar igång under torsdagen. Nedan följer samtliga förutsättningar.

USA, Jamaica, Montenegro, St. Barths, Kroatien, Argentina, Uruguay..ja till och med safari i Kenya. Vissa har gift sig, andra har varit på diverse evenemang eller lyxresorter runtom i världen. Det kan skrivas spaltmeter om Atlético-spelarnas och tränarstabens respektive semesterdestinationer, men nu är semestern till ända. Lagom till medelsvenssons semester sparkar igång skall spelarna förbereda sig för den nya säsongen minutiöst.



Det har blivit dags att inställa sig för sommarens försäsong för om ungefär 1,5 månad börjar återigen LaLiga. Försäsongen är kanske inte den mest glamourösa tiden på året, men det råder ingen tvekan om att det är den viktigaste delen. Den här sommaren blir det inte särskilt många förändringar p.g.a. FIFA:s registreringsförbud. Samma spelare skall försöka uppnå Atléticos mål under 2017-2018, åtminstone fram till Nyårsdagen. Då får man återigen registrera nya spelare. Det här innebära nya chanser för de som antingen skulle säljas eller lånas ut och bra är väl det för nu får de möjligheten att visa upp det de köptes in för.



Diego Simeone återvände till den spanska huvudstaden under onsdagseftermiddagen. Sommarens försäsong är viktigare än vanligt med tanke på registreringsförbudet. Nu gäller det att välja rätt upplägg och strategi för att inte stanna av i utvecklingen, men också aktivera vissa spelare som inte varit på samma nivå.

PRETEMPORADA 2017-2018

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

DATUM TID AKTIVITET PLATS 06.07.2017 09:30 Läkarundersökningar & träning Majadahonda 09.07.2017 20:00 Försäsongsläger Los Ángeles SR 20.07.2017 11:30 LaLiga-lottning RFEF, Las Rozas 22.07.2017 TBA MJGyG: CD Numancia-Atlético de Madrid Burgo de Osma 26.07.2017 03:00 PC: Toluca-Atlético de Madrid Nemeso Díez, Toluca 01.08.2017 17:45 Audi Cup: SSC Napoli-Atlético de Madrid Allianz Arena, Mûnchen 02.08.2017 TBA Audi Cup: Bayern München/Liverpool-Atlético de Madrid Allianz Arena, München 06.08.2017 17:00 Brighton & Hove Albion-Atlético de Madrid Amex Stadium, Brighton 12.08.2017 TBA Ej fastställd match Ej fastställt TBA TBA LaLiga-premiär Ej fastställt

Försäsongen inleds med läkarundersökningar och en träning i Majadahonda under torsdagsmorgonen. Några dagar senare åker man på det sedvanliga försäsongslägret i Los Ángeles de San Rafael, känt som fystränaren "Profe Ortegas laboratorium". Här genomförs den tyngsta delen rent fysiskt med såväl dubbel som trippelpass under en 12 dagar lång uppbyggnadsperiod. I vanlig ordning spelas inga träningsmatcher innan man tagit sig igenom de inledande veckorna av försäsongen för att slippa diverse skador. Atlético har fem inplanerade träningsmatcher under sommarens föräsong, men det kan bli uppemot sju om tränarstaben anser att det är nödvändigt.



Atléticos första träningsmatch går av stapeln den 22 juli i Jesús Gil y Gils hemstad El Burgo de Osma där Numancia väntar för fjärde året i rad. Den här gången blir det inga större utflykter runtom i världen. Längsta resan är till Mexiko där en träningsmatch mot Toluca väntar på Nemesio Díez som en del av den mexikanska klubbens 100 årsfirande. Därefter spelar man Audi Cup i München innan det bär av mot Brighton för deras generalrepetition inför Premier League-säsongen. Det kan bli ytterligare någon match innan LaLiga drar igång 18-21 augusti, men i nuläget finns inget fastställt motstånd för dessa matcher. PORTEROS S PELARE FÖDD POSITION ANSLUTER Jan Oblak 07.01.1993 MV 09.07.2017 Miguel Ángel Moyà 02.04.1984 MV 06.07.2017 Axel Werner 28.02.1996 MV 06.07.2017 Diego Conde* 28.10.1998 MV 06.07.2017

Axel Werner återvänder efter sin utlåning hos Boca Juniors för att agera tredjeval mellan stolparna. Diego Conde från Juvenil A kommer genomföra försäsongen under målvaktstränare Pablo Vercellones regi. Han har en fin säsong bakom sig i juniorlaget. Oblak ansluter till lagets försäsong på söndag. DEFENSAS SPELARE FÖDD POSITION ANSLUTER Juanfran 09.01.1985 HB 06.07.2017 Šime Vrsaljko 10.01.1992 HB/VB 06.07.2017 Diego Godín 16.02.1986 MB 10.07.2017 Stefan Savic 08.01.1991 MB 10.07.2017 José María Giménez 20.01.1995 MB 10.07.2017 Filipe Luís 09.08.1985 VB 10.07.2017 Lucas Hernández 14.02.1996 MB/VB 06.07.2017 Sergi González* 26.05.1995 VB/MB 06.07.2017

Atlético inleder försäsongen med fyra försvarsspelare. Däribland kommer 22-årige canteranon Sergi González från Atlético B finnas med. Han har en bra säsong bakom sig i det lag som tog sig upp i Segunda B den gångna säsongen. Vrsaljko har tränat individuellt under stora delar av sommaren och är tillbaka i speldugligt skick efter knäskadan som han ådrog sig mot Sevilla i slutet av mars. De spelare som varit på landslagsuppdrag i slutet av maj och början av juni ansluter den 10 juni. Det gäller Godín, Giménez, Savic och Filipe Luís. CENTROCAMPISTAS SPELARE FÖDD POSITION ANSLUTER Gabi 10.07.1983 DM/CM 06.07.2017 Koke 08.01.1992 DM/CM 12.07.2017 Saúl 21.11.1994 CM/DM Ej bekräftat Augusto Fernández 10.04.1986 DM/CM 06.07.2017 Thomas 13.06.1993 CM/DM 06.07.2017 Matías Kranevitter 21.05.1993 DM 06.07.2017 Keidi Bare* 28.08.1997 CM/DM 06.07.2017 Nico Gaitán 23.02.1988 VY/HY/PM 06.07.2017 Yannick Carrasco 04.09.1993 VY/HY/SA 10.07.2017 Ferni* 07.04.1998 VY/PM 06.07.2017 Juan Moreno* 11.05.1997 HY/VY 06.07.2017

En stor majoritet av mittfältsspelarna finns tillgängliga för Simeone från dag ett. Landslagsspelande Koke och Thomas hade möjligheten att ansluta senare, men Thomas bestämde sig för att vara med direkt på försäsongen. Augusto Fernández har tillbringat sommaren i Madrid för att vara på topp när försäsongen drar igång. Han kommer träna med spelargruppen under försäsongen. Kranevitter återvänder efter sin lånesejour i Sevilla samtidigt som Atlético B-spelarna Keidi Bare, Ferni och Juan Moreno samtliga får chansen att visa upp sig under försäsongen. Saúl väntas ansluta till lagets försäsongsträning först i slutet av juli p.g.a. det U21-EM som han spelade under sommaren. DELANTEROS SPELARE FÖDD POSITION ANSLUTER Antoine Griezmann 21.03.1991 SA/ANF 12.07.2017 Fernando Torres 20.03.1984 ANF 06.07.2017 Kévin Gameiro 09.05.1987 ANF 06.07.2017 Ángel Correa 09.03.1995 SA/ANF/YF 06.07.2017 Luciano Vietto 05.12.1993 SA/ANF 06.07.2017 Rafael Santos Borré 15.09.1995 SA/ANF 06.07.2017

Simeone har samtliga spelare till sitt förfogande redan under den första dagen förutom Antoine Griezmann som var på landslagsuppdrag med Frankrike i slutet av maj och början av juni. Kévin Gameiro kommer missa uppemot sex veckor p.g.a. en ljumskskada som han tvingades operera sig för i Paris under förra veckan. Han har dragit på samma skada sedan landslagsuppehållet i mars och den konservativa återhämtningsprocessen med olika ljumskbehandlingar har inte fungerat. Santos Borré återvänder från sin utlåning hos Villarreal, men har små chanser att stanna i den slutgiltiga spelartruppen.

EJ KALLADE TILL FÖRSÄSONGEN SPELARE FÖDD POSITION ANSLUTER Amath Ndiaye 16.07.1996 SA/VY/HY Ej bekräftat Diogo Jota 04.12.1996 VY/SA Ej bekräftat Héctor Hernández 14.09.1995 ANF Ej bekräftat Bernard Mensah 17.10.1994 CM Ej bekräftat Emiliano Velázquez 30.04.1994 MB Ej bekräftat Javi Manquillo 05.05.1994 HB Ej bekräftat Guilherme Siqueira 28.04.1986 VB Ej bekräftat

Atlético har ytterligare sju spelare som Simeone och hans tränarstab valt att inte kalla till starten av försäsongsträningen i Majadahonda. Av dessa spelare är det bara senegalesen Amath som har en mindre chans att stanna i seniorlaget den kommande säsongen. Han slåss om en plats i laget med Correa och Vietto, men kommer sannolikt lånas ut när försäsongen är till ända. Han tillhör dock Atlético B. Ingen av de andra spelarna har några möjligheter att stanna i klubben den kommande säsongen utan de väntas antingen lånas ut eller säljas av innan sommarens övergångsfönster stänger.

